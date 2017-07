Côte-d’Ivoire: Libéré après 5 ans de prison, le frère de Simone Gbagbo révèle: «j’ai été bastonné par Yacou le Chinois»

Lu pour vous N’oublions pas les prisonniers politique

Libéré la semaine passée, plus précisément le mercredi passé, il était impérieux et important de venir à la rencontre de l’ex détenu SIMON PIERRE EHIVET, frère cadet de la première dame SIMONE GBAGBO. C’est dans ce sens que Désirée DOUATI a jugé bon de venir en cet après-midi le SALUER et lui souhaiter une BONNE ARRIVEE…

Nous avons trouvé un homme courageux, jovial, comédien, chic, beau, religieux et content d’avoir recouvré la LIBERTE.

SIMON PIERRE EHIVET: » J’ai été arrêté le 31 Octobre 2012 chez moi à la maison pendant que je recevais mes neveux. On m’a menotté et mis des armes à mon dos devant mes enfants. C’était le mercredi passé à 23 heures on me réveille pour me dire que je suis libre. Je n’en revenais pas mais étant dans la même cellule avec le colonel Mody c’est lui qui m’a dit SORS TU ES LIBRE…Merci à tous pour Le soutien. J’ai fait deux opérations des yeux et aujourd’hui je dois faire encore une opération. Et mes yeux se sont dégrades après la bastonnade que m’a fait subir Yacou le Chinois et les conditions carcérales mauvaises. Vraiment MERCI À DESIREE DOUATI ET A SON ASSOCIATION. »

Merci à l’AFFDO-CI.

N’oublions pas les prisonniers politiques…

