Côte-d’Ivoire: « Le Professeur Georges Armand Ouégnin n’est pas éligible au 2e congrès du RPP », selon le camp Gnonzié

Environ 2 000 congressistes attendus le 19 aout

La mobilisation pour le 2e congrès du Rassemblement pour la paix et le progrès (Rpp), le parti fondé et abandonné par Laurent Dona Fologo, a commencé et la coordination de Yopougon veut en être le fer de lance. Samedi à l’Epp Sicogi 9, cette coordination dirigée par Soumaïla Kané, un ancien de la galaxie patriotique, proche de Blé Goudé, a arrêté sa stratégie.

Les responsables locaux du parti ont été informés que, prévu initialement pour les 26 et 27 août 2017, le congrès aura finalement lieu le 19 aout à la Bourse du travail de Treichville où 2 000 participants sont attendus. L’on retient que Yopougon devra mobiliser à elle seule, environ 1500 personnes.

Cette rencontre a été aussi celle des vérités crues. Certains militants qui ont pris la parole ont fustigé la mollesse de la direction du parti qui ne ferait pas assez pour le rayonnement du parti et de ses cadres. Résultats des courses, à ce jour, il ne compte aucun élu à l’Assemblée nationale. En réponse, le coordinateur Kané s’est voulu rassurant en avançant qu’avec l’affaiblissement de la coalition au pouvoir, le paysage politique va surement se recomposer et le Rpp aura sa carte à jouer. « En l’état actuel des choses, aucun parti ne peut gagner seul. Il faudra absolument tisser des alliances. L’avenir est donc prometteur. Gagnons le gâteau avant de le partager », a-t-il encouragé. Il a fait savoir que ce 2e congrès a pour objectif de mettre fin à l’intérim du président actuel en le légitimant pour un nouveau mandat. Il devrait également procéder à un toilettage des textes pour les adapter au contexte nouveau, l’occasion également de réaffirmer son obédience houphouetiste et d’actualiser son projet de société.

Interrogé par connectionivoirienne sur le cas Armand Ouégnin qui est vice-président du parti et aujourd’hui président de la plateforme Eds, Soumaïla Kané a répondu que M. Ouégnin demeure militant du Rpp. Mais vu qu’il n’est pas à jour de ses cotisations, il est inéligible au regard des textes. Toute chose qui selon lui, peut toujours changer à condition que l’intéressé régularise sa situation. « Jusqu’à ce jour Ouattara Gnonzié est candidat unique », a-t-il renchéri. Quant à la coordination des élèves et étudiants qui a rejoint Eds, le coordinateur de Yopougon a expliqué qu’il a été le fondateur de cette coordination dans le cadre de la remobilisation des militants après la crise. Mais, ajoute-t-il, depuis le retour des dirigeants du parti, cette coordination des élèves et étudiants n’existe plus. D’ailleurs elle n’est pas statutaire, a-t-il conclu.

SD à Abidjan

