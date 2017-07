Doumbia Major à propos de la «soroconciliation» en Côte-d’Ivoire: « Une simple manœuvre politique pour endormir la masse »

Côte d’Ivoire:

Même au 7 ème siècle avant JC, Achille a rendu aux Troyens, le corps d’ Hector qu’il avait tué pour venger son ami Patrocle, pour que ceux-ci puissent l’enterrer dignement selon leur rituel sacré !

Pourquoi Soro refuse t il de rendre le corps de Morel à ses parents et amis ? Jusqu’où ira la rancoeur et la haine ? Un homme d’état est aimé pour sa rigueur, mais aussi pour son humanité. Avec autant de cruauté, on ne dirige pas des humains en prétendant vouloir œuvrer pour leur bonheur !

(…)

Faire assassiner des humains n’est ni une erreur ni une faute, encore moins une offense, c’est un crime et un crime on n’en tourne pas la page avec une simple demande de pardon hypocrite à but électoralistes qu’on balance pour se faire passer comme modéré en présentant par ce fait ses anciens alliés comme les ennemis de la réconciliation. Ça c’est de la pure manoeuvre politicienne qui de surcroît est d’une petitesse qui donne à vomir.

On peut demander pardon pour des erreurs ou des fautes de gestion, mais on ne s’en tire pas avec un pardon pour des cas de vols de deniers publics ou de crimes de sang ainsi que des assassinats de prisonniers inoffensifs, en violation de la convention de Genève!

Alors il faut faire attention aux termes et mots qu’on utilise pour désigner les choses, on fait des erreurs de gestion, on fait des fautes d’orthographe, on offense quelqu’un par des propos discourtois ou injurieux, et pour ça on peut demander pardon. Mais quand on assassine de manière préméditée des humains et surtout en masse(en les mettant dans des conteneurs en fer qu’on expose au soleil pour que ceux qui s’y trouvent, meurent par déshydratation et par asphyxie), c’est un crime et les crimes de masse aussi graves, ne peuvent pas se voir effacés avec de simples mots.

La justice doit d’abord fait son travail, le criminel doit payer pour ses crimes et réparer des torts, c’est ensuite qu’il peut obtenir le pardon si le peuple le souhaite , car ce n’est pas parce que quelqu’un demande le pardon de ses victimes que ceux-ci sont obligés de le lui accorder.

Dans le cas de Soro , nous avons affaire à une simple manoeuvre politique de quelqu’un qui veut endormir la masse qui lui reproche un aspect monstrueux et immoral de sa personnalité, mais en réalité il n’est pas prêt à renoncer ni à sa liberté, ni à ses privilèges politiques acquis pourtant sans mérite particulier sur le plan intellectuel. La preuve en est qu’il continue de dissimuler des armes qui échappent au contrôle de l’État et qu’il a en projet de se servir pour semer le chaos dans le pays!

S’il tient tant à se repentir qu’il parte se constituer prisonnier ou qu’il parte à la Haye avouer ses crimes, c’est de cette manière que les Ivoiriens accorderont du crédit à ses repentances médiatiques théâtralisees, à la limite de l’injure à l’intelligence du peuple.

Doumbai Major

