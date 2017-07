La Côte d’Ivoire a besoin de paix et de stabilité. Est-ce trop demander ?

Pierre Soumarey 23 juillet 2017

Pourquoi tant d’agressivité et de violence dans les discours, les posts et les articles ? Pourquoi vouloir tout ramener à soi et personnaliser le débat ? Pourquoi tentez d’entrainer tout le monde dans cet engrenage dangereux ? Pourquoi persistons nous dans cette voie marécageuse, qui nous le savons par expérience, ne peut que déboucher sur un nouveau conflit ?

Pour paraphraser quelqu’un et parler comme à Abidjan : Qui est réellement qui ? Qui a fait quoi en réalité dans ce pays ? Qui fait quoi en ce moment ? Qui dit quoi ? Qui doit à qui ? Qui défend quoi ? Qui ambitionne quoi dans le secret ? Qui respecte quoi dans les faits ?

La réponse à ces questions, n’est pas, le plus souvent, sur la place publique, tout comme la vérité. La mémoire est toujours sélective. Elle n’en fait qu’à sa tête, suivant ses intérêts et les circonstances. Chaque chapelle a ses propres » historiens et théoriciens ». L’histoire écrite par ceux-ci est “un mensonge” et les théories qu’ils développent sont des produits politiques « fabriqués maison » qu’ils vendent aux populations, pour satisfaire leurs intérêts, pour les uns, politiques, pour les autres, personnels ou financiers. Dans ces enjeux multiples, la vérité n’est jamais dite. En politique, il y a l’apparent et le caché, puis il y a le politiquement correct.

La Côte d’Ivoire n’a juste besoin que de paix, de tranquillité et de stabilité. Aussi, il convient d’y contribuer par nos interventions et commentaires, plutôt que de faire le contraire, en allumant des incendies, en opposant les uns aux autres, et en mettant constamment de l’huile sur le feu. Toute notre attitude citoyenne, doit pouvoir contribuer à réduire les tensions et les fractures dans notre société. Elle doit pouvoir créer et entretenir les conditions susceptibles de nous conduire à une paix durable. Est-ce trop demander ? Faute de le faire, nos actions et nos dires, perdent toute valeur.

Le rassemblement de tous les Ivoiriens dans le creuset de la Nation, d’une Côte d’Ivoire réconciliée avec elle-même et ouverte aux autres, relève de notre capacité à accepter notre histoire telle qu’elle est, et non telle qu’on aurait souhaité qu’elle soit, dans ce qu’elle a de beau et de laid. Il s’agit nécessairement d’une oeuvre nationale, comportant un volet institutionnel, culturel et des exigences socio-politiques à satisfaire. Cette entreprise ne peut pas être parcellaire, segmentée, individuelle et unitaire. On ne peut pas panser une plaie, sans la curer auparavant. C’est un préalable indispensable à la cicatrisation. Cette phase peut s’avérer douloureuse, mais la vérité n’est jamais facile et l’impunité n’est pas le socle propice au pardon. Pour se reconstruire , les populations ont besoin de connaître la vérité. Oui, il faut tourner la page, interrompre ce continuum et regarder l’avenir autrement. Comment ? Il faut commencer par être sérieux, arrêter les assignations identitaires, la catégorisation des citoyens en pro-ceci ou pro-cela, arrêter de s’en prendre aux personnes et non aux idées, arrêter les procès d’intention, la manipulation et la falsification, afin de pouvoir y travailler avec objectivité, dans la sérénité requise.

L’intuition politique de la réconciliation est juste et opportune. Elle est la bienvenue. La cohésion sociale est une nécessité. Celle-ci est objectivement reconnue par tous. Cependant, elle est très exigeante et contraignante pour la réussir, comme je l’ai déjà dit. On ne peut pas faire les choses à moitié, donner dans la rhétorique et le symbolique. Il faut une volonté forte et une politique cohérente en faveur de ce besoin. J’observe que les démarches adoptées par les uns et les autres, ne respectent pas la hiérarchie des phases intermédiaires et les niveaux de la conciliation. Aussi, les réponses apportées à cette préoccupation sont nettement insuffisantes, les méthodes employées par les uns et les autres sont improductives, tandis que la justice prolonge inutilement la crise, par sa lenteur, ses dysfonctionnements et ses limites manifestes. Par ailleurs, on ne se réconcilie pas avec l’un en se brouillant avec l’autre. On ne remplace pas une division par une autre, en pensant parvenir à la paix, comme on ne se replie pas sur soi-même en pensant rassembler. On ne se nourrit pas d’esprit de revenge en espérant obtenir ainsi la paix. Après la réunion préalable des conditions, le traitement des contentieux, Il y a la méthode adéquate pour y parvenir. A défaut, nous prenons le risque de reproduire les erreurs du passé.

J’observe que nous n’en empruntons pas le chemin pour l’instant. Il faut mettre la barre plus haut, en commençant par sortir des « égos » surdimensionnés, du culte de la personnalité, des querelles de personnes, des conflits d’ambitions, de l’opportunisme de certains, de la facilité, de l’arrogance, de l’intolérance, de l’invective, de l’autisme politique, de la fuite en avant en déplaçant les problèmes ou en différant leur traitement, pour espérer penser une Côte d’Ivoire de demain, stable et pacifiée, par ce qu’il faut aller plus loin que le vivre ensemble, qui est une conception déflationniste de la réconciliation. Nous n’avons pas su bâtir une culture de la réconciliation, comme les pères fondateurs ont su bâtir une culture de la paix.

Conclusion : Pour l’instant, j’ai peur que le système explose à l’allure ou vont les choses ou que l’on assiste dans les prochains jours, à une reprise en mains musclée du système, qui pourrait donner lieu à des dérives graves ou à un suicide politique à moyen terme. Donc, responsabilité, mesure, pondération, bonne volonté, esprit d’ouverture et d’unité, aux uns et autres, pendant qu’il est encore temps. Ayons la force d’accepter la vérité, la critique, la différence et surtout, l’intelligence d’avoir une claire vision des réalités.

