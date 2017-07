Côte-d’Ivoire: Youan Bi Agenor capitule, dissout son pseudo Cojep et dépose sa valise de militant de base au FPI

Par Connectionivoirienne

Au cours d’une conférence ce lundi 24 juillet 2017 au baron de Yopougon, Agenor Youan Bi a annoncé la dissolution du Cojep (Congrès panafricain des jeunes et des patriotes), un mouvement politique qu’il dirigeait et à ne pas confondre avec le Cojep parti politique dirigé par Nogbou Hyacinthe et resté loyal à Blé Goudé Charles.

Dans une salle acquise à sa cause où l’on notait la présence de leaders de mouvements proche du Fpi pro-Sangaré (Tiéidé Ladislas, Gaoussou et bien d’autres) Youan Bi a dit dans la motion qu’il a lue ceci :

« Vu la sortie très prochaine du président Laurent Gbagbo des liens de la Cpi pour crimes non constitués, vu que cette sortie imminente devra servir exclusivement à reprendre la lutte pour l’indépendance véritable de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique là où elle a été laissée le sinistre 11 avril 2011 et non servir à gérer des conflits de dénomination et d’idéologie, le congrès extraordinaire des 21, 22 et 23 juillet 2017 (…) du Cojep décide – de la dissolution du Cojep – de la mise de l’ensemble de ses structures à la disposition du président Laurent Gbagbo et du Fpi ».

Avec cette dissolution prononcée, aucune confusion ne devrait maintenant exister dans l’opinion. Le parti dirigé par Dr Nogbou qui poursuit en ce moment une campagne dénommée « Cpi ça suffit ! » est désormais le seul à utiliser le sigle Cojep (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples).

Se faisant plus précis, Youan Bi a martelé que la rupture est désormais consommée entre lui et son ancien mentor. « La rupture idéologique est consommée entre Charles Blé Goudé et nous. Nous n’étions pas engagés dans une relation amoureuse mais dans une relation idéologique et politique. (…) Nous rejoignons le président Sangaré. Nous passons de sympathisant à militant de base (du Fpi). C’est un retour à la maison. Notre mission était de ratisser large pour Gbagbo et c’est ce que nous avons fait »

M. Youan a expliqué que dès le début du mandat de Gbagbo, le Cojep s’était constitué pour servir de mouvement de soutien à Gbagbo alors aux prises avec des forces ennemies. Les statuts et les symboles de ce mouvement s’étaient inspirés de ceux du Fpi, selon lui. Il n’a jamais été question de créer un parti politique au gré des circonstances. C’est pourquoi, répondant à une question sur le fondement de son acte de ce jour il dira sans sourciller : « Nous avons fait le choix de ne pas parler de ceux qui ont choisi la voie de la traitrise ».

Youan Bi dit croire au retour du Fpi au pouvoir au regard du contexte actuel et de ce qui se passe au sein des alliés au pouvoir. « Nous sommes heureux de ce qui se passe dans leur camp. La confusion est semée dans le camp de l’ennemi. Ils font un effort pour se maintenir au pouvoir or ils sont finis. Ouattara ne peut plus rien prouver, il a eu le temps de faire ses preuves », a-t-il analysé.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

