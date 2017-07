Côte-d’ivoire: Au Pdci, la bataille entre les pro-Ouattara et les pro-Bédié fait rage

Par Connectionivoirienne

Politique nationale

Comment Niamien N’goran a été limogé

Au Pdci-Rda, depuis que Henri Konan Bédié a clairement fait valoir que son parti aura son candidat en 2020, on assiste à une bataille sournoise qui est en réalité une guerre de positionnement. Au moins trois clans s’affrontent avec chacun sa lorgnette. Il y a d’un côté les conservateurs qui sont pour une rupture avec le Rdr pour trahison, d’un autre ceux qui ont tout gagné avec Ouattara et qui pour rien au monde n’ont envie d’aller à une rupture, du moins maintenant. Entre les deux clans il y a ceux qui ont une position centriste. Ces derniers ont leurs tentacules dans les deux camps précités.

Les premiers sont conduits par Pr. Maurice Kacou Guikahué, un homme qui n’a pas sa langue dans sa poche et qui très tôt a ouvert un front avant les législatives de 2016 avant d’être rappelé à l’ordre par Bédié. Le cas Guikahué s’apparente un peu à celui de Pr. Alphonse Djédjé Mady qui a tout donné dans la bataille contre Gbagbo mais qui au finish a été mal rétribué une fois Ouattara au pouvoir. En sa qualité de secrétaire exécutif du Pdci, Guikahué était en droit de s’attendre à un poste de ministre à tout le moins à celui de président d’institution. Cette nomination n’est jamais venue. Son poste de député, il l’a arraché lui-même de haute lutte. C’est évident que dans le contexte actuel, il milite fort pour le retour du Pdci au pouvoir et cela lui vaut des inimitiés au sein du Rdr. Sur les tablettes de Bédié pour être le candidat du Pdci à la future présidentielle, Niamien N’goran qui a déjà sa stratégie joue dans le même camp que Guikahué, selon nos informations.

Le duel Duncan-Niamien

Face à eux, se dresse le camp du vice-président nommé Daniel Kablan Duncan qui semble avoir le vent en poupe, bénéficiant de l’attention du Rdr et du chef de l’Etat lui-même. Plus conciliant avec Ouattara, ses hommes sont les oreilles et les yeux du lieutenant en chef du palais présidentiel. Le limogeage, le 10 juillet dernier de Niamien N’goran est à mettre au compte de cette petite guerre froide que se livrent les cadres du Pdci, le Rdr tirant le bénéfice et les ficelles.

Quand depuis Paris, Bédié livre sa vision des choses dans les colonnes de Jeune Afrique, une onde de choc s’empare du palais du Plateau et Ouattara pique une colère telle qu’il se voit obligé d’anticiper pour donner le signal que c’est lui qui gouverne encore l’Etat. Toute la délégation du Pdci qui se trouvait à Paris pour la remise du prix Houphouët-Boigny est priée de rentrer et pour l’y contraindre, tous les avantages liés à cette mission sont annulés. Dans la foulée quand Ouattara envoie Ahoussou Jeannot à Paris remettre un courrier en main propre à Bédié pour des clarifications, ce dernier reste de marbre. Ahoussou retourne bredouille à Abidjan sans la réponse écrite de Bédié. Niamien en paiera le prix.

L’inspecteur d’Etat qui avait fini de rédiger son rapport 2016 et attendait de le remettre au président de la République, est prié de revenir à Abidjan pour être enfin reçu. Ce jour-là, apprenons-nous de sources concordantes, alors qu’il s’attendait à une cérémonie habituelle de présentation et de remise de son rapport, il lui est signifié son limogeage de l’Inspection générale à l’insu de Bédié que Ouattara prend souvent le soin de consulter dans de telles circonstances. Niamien accuse le coup et c’est lui-même en personne qui informe Bédié de son éviction.

C’est qu’auparavant, Kacou Guikahué qui a été reçu par Duncan au sujet de cette interview du président du Pdci et de son audience accordée à Soro Guillaume à Paris a essuyé lui aussi une colère du vice-président qui a exprimé son mécontentement sur la tournure des événements. Le 15 juillet, une cérémonie de reconnaissance est organisée par les populations du sud-comoé pour rendre hommage à Ouattara pour la nomination de leur fils Duncan au poste de vice-président. Une façon pour ce dernier de contrer la posture de Bédié et contenter Ouattara. À noter que ce même 15 juillet, les populations du Moronou, région d’origine de Ahoua N’doli (qui prendra plus tard la place de Niamien) organisaient également une cérémonie d’hommage au chef de l’Etat.

A sein même du Pdci, les pro-Bédié tentent de prendre leur revanche. Aussi le ministre Adjoumani, porte-parole du Pdci jugé pro-Ouattara, est-il mis sous l’éteignoir au profit de Jean Louis Billon. Il a beau manifester sa colère, rien n’a vraiment bougé en sa faveur.

Selon nos informations et à l’analyse des faits, Niamien N’goran </strong>qui est le choix de Bédié est combattu par le camp Duncan qui lui aurait fait mordre la poussière aux dernières législatives à Daoukro en finançant son adversaire Akoto Olivier. Celui-ci était précédemment conseiller en communication au ministère de la Santé dirigé par Goudou Coffi qui n’aurait pas hésité à mettre, elle aussi, la main à la poche. Et ainsi après avoir perdu la primature, après avoir été écarté de la vice-présidence de la République et de la vice-présidence de l’Assemblée nationale qui était promise, voici Niamien N’goran bouté hors du poste qu’il occupait dans la haute administration. Désormais, il organise ses moyens et ses hommes pour prendre sa revanche sur Duncan (le préféré de Ouattara) lors de l’investiture du candidat du Pdci.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

Commentaires Facebook

Commentaires