Solange Mabri apporte son soutien à 425 femmes d’Attécoubé en Côte d’Ivoire

Un coup de pouce au député Udpci de la commune

425 femmes de la Mutuelle des femmes entreprenantes de Gbébouto de la commune d’Attécoubé ont reçu dimanche des présents de leur député Tchagba Laurent secrétaire général de l’Udpci. C’est une action que ce député fils d’un village de la commune mène chaque année à l’endroit des femmes de sa commune. Pour la petite histoire, Tchagba Laurent a fait savoir qu’il aimait sa mère mais celle-ci n’a pu profiter de lui car rappelée à Dieu avant qu’il ne travaille. C’est en souvenir de cet amour maternel, que du mieux qu’il peut, il apporte toujours son aide aux femmes comme il l’aurait fait pour sa génitrice. « Toutes les femmes sont la prunelle de mes yeux à Attécoubé et en Côte d’Ivoire », a-t-il éclairé.

Chaque année une association ou mutuelle de femmes est sélectionnée pour bénéficier d’un appui. Tchagba explique que cette action en hommage aux femmes aurait pu être faite lors de la fête des mères mais elle serait passée inaperçue. Aussi ces femmes ont-elles obtenu des dons en nature constitués de complets de pagnes et de matériel pour la fabrication d’Attiéké. Ce sont des marmites, des fours, des fûts, des bassines…

Solange Mabri, épouse du président de l’Udpci, l’ex-ministre des Affaires étrangères Albert Mabri Toikeusse a apporté sa touche à travers sa fondation « Solidarité pour tous » qu’elle dirige. Elle a offert aux femmes une broyeuse de manioc et bien d’autres accessoires. « Vous n’êtes plus seules dans ce combat parce que nous allons vous apporter un appui », a-t-elle déclaré aux femmes promettant d’être au rendez-vous du combat pour l’autonomisation de la femme.

Les femmes par la voix de leur porte-parole ont apprécié ce geste et promis de se mettre aux côtés du député pour les batailles politiques à venir. Elles ont publiquement déclaré qu’elles vont soutenir sa candidature aux futures municipales dans la commune dirigée actuellement par un cadre Pdci, Danho Paulin Claude.

