Ambassade de France en Côte-d’Ivoire: Le saint cyrien, ex-officier gendarme Gilles Huberson remplace George Serre

Le nouvel ambassadeur de France nommé par le nouveau président Macron, arrivera à Abidjan en septembre. Jean-Marc Châtaigner et Frédéric Clavier étaient pressentis, mais c’est finalement Gilles Huberson, un ancien gendarme de 56 ans, qu’Emmanuel Macron a choisi, privilégiant ainsi un profil politique et sécuritaire.

Huberson était jusqu’en 2006 Ambassadeur à Maurice. Il était auparavant en poste à Bamako (2013-2016).

En poste à Abidjan depuis plus de cinq ans, Georges Serre a dû se résoudre à quitter la Côte d’Ivoire et va prendre sa retraite. Alassane Ouattara, qui le considère comme un ami, s’est déplacé avec son épouse, Dominique, à la résidence de France pour les célébrations du 14 Juillet afin de lui rendre hommage.

Biographie de M. Gilles Huberson

Né le 9 mars 1961, Gilles Huberson, saint cyrien et ex-officier de gendarmerie, avait été nommé en février chef de la mission Mali-Sahel au ministère des Affaires étrangères. Il a été sous-directeur de la sécurité des personnes à la direction des Français à l’étranger au Quai d’Orsay de 2006 à 2009. Gilles Huberson a participé à la création en 2005 de la cellule interministérielle de négociation (CIN) avec le lieutenant-colonel Franck Chaix du GIGN et l’ex-commandant de police Christophe Caupenne du Raid. Composée de gendarmes du GIGN et de policiers du Raid, cette cellule gère les enlèvements mafieux de ressortissants français à l’étranger, la Direction générale de sécurité extérieure (DGSE) s’occupant plus particulièrement de la gestion des otages français en Afghanistan ou au Mali. La CIN a ainsi résolu dans la plus grande discrétion des affaires d’enlèvements crapuleux de ressortissants français notamment en Amérique du Sud.

Carrière

Conseiller des Affaires Etrangères Hors Classe

Ambassadeur de France à Maurice depuis septembre 2016

Chevalier de la légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du mérite,…

– Ambassadeur de France à Maurice, depuis septembre 2016

– Ambassadeur de France au Mali, 2013 – 2016

– Chef de la Mission interministérielle « Mali-Sahel », 2013

– Conseiller diplomatique et affaires européennes, Cabinet de la Ministre des Outre-mer, 2009 – 2012

– Directeur Affaires Générales, Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), 2007 – 2009

– Sous-directeur de la sécurité, Ministère des affaires étrangères, 2005 – 2007

– Premier Conseiller, Ambassade de France à Ottawa, 2002 – 2005

– Deuxième Conseiller, Ambassade de France à Kuala Lumpur, 1999 – 2002

– Sous-direction de la sécurité, Ministère des affaires étrangères, 1996 – 1999

– Cabinet du Premier Ministre, 1993

