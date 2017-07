Côte-d’Ivoire: L’ex-inspecteur général des finance de Gbagbo, Yapi Bernadin rentre d’exil

» Je suis heureux de retrouver mon pays. A ma descente d’avion, j’ai fait le tour de la ville et j’ai vu que tout a changé. La Côte d’Ivoire est en marche », a déclaré Yapi Koffi Bernadin, ex-Inspecteur général des Finances sous le régime de Laurent Gbagbo. Ce, à sa sortie d’audience, le 24 juillet 2017, avec Professeur Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité (Mfpes).

Après six ans d’exil, il regagne la Côte d’Ivoire. Et a tenu à travers cette visite à traduire sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes et surtout à la ministre Mariatou Koné. Pour les nombreux efforts consentis dans le cadre de son retour en terre ivoirienne.

« C’est toujours une joie pour moi d’accueillir les enfants de la Côte d’Ivoire. Merci d’avoir accepté la main tendue du Président de la République qui depuis, appelle tous les Ivoiriens qui ont dû s’exiler contre leurs grés, à regagner la Côte d’Ivoire pour prendre leur place dans le processus de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Nombreux sont ceux qui l’ont compris car 90% de nos frères et sœurs sont rentrés et 70 % des maisons occupées ont été libérées », a rappelé la ministre.

Saisissant cette occasion, elle ainvité les Ivoiriens encore hésitants à rentrer au pays. « On ne vit mieux que chez soi. Le gouvernement pour sa part mettra tout en œuvre pour faciliter leur retour », a-t-elle insisté.

CHEICKNA D. Salif

Fratmat.info

