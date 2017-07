Côte-d’Ivoire: Hamed Bakayoko parle à 38 éléments des forces spéciales rentrés de formation au Maroc

Quelques 38 éléments des Forces Spéciales sur 119 sont rentrés mardi au pays après quatre mois de formation de type forces spéciales au Royaume du Maroc et ont été accueillis au GATL à Abidjan, par le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, entouré de la haute hiérarchie militaire, notamment le chef d’Etat major général des armées, Touré Sékou.

A ces soldats, le nouveau ministre de la Défense a dit sa détermination à œuvrer de concert avec eux, pour redorer l’image de l’armée: «Je suis venu vous montrer que le gouvernement au plus haut niveau vous apporte de la considération en vous accueillant. On vous considère et en retour, vous devez aussi considération, discipline et respect pour la bonne marche de notre armée. »

AIP

