Le volume des échanges commerciaux Côte d’Ivoire-Chine passe à 4.982 milliards Fcfa de 2014 à 2016

Edwige FIENDE

Le volume des échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et la Chine est passé de 1.440 milliards à 4.982 milliards Fcfa de 2014 à 2016, soit une hausse de plus de 800%, a indiqué mardi à Abidjan, le ministre ivoirien du Commerce Souleymane Diarrassouba.

« Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la Côte d’Ivoire a connu une hausse exceptionnelle de plus de 800% en passant de 1,44 milliards de dollars US en 2014 à 885,7 milliards de dollars US en 2016 », a relevé M. Diarrassouba, à l’inauguration de la chambre de commerce des entreprises chinoises en Côte d’Ivoire.

Pour lui, « la présence salutaire de toutes les chambres de commerce en Côte d’Ivoire va impulser une nouvelle dynamique au secteur privé ».

La chine est le premier fournisseur de la Côte d’Ivoire et son troisième partenaire commercial.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

