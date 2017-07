Jeux de la Francophonie : Ta Lou conduit le 4x100m à la médaille d’Or pour la Côte-d’Ivoire

Pour les observateurs, c’est donc une belle surprise pour les sprinteurs ivoiriens qui font ainsi honneur à la Côte d’Ivoire.

Après l’équipe féminine de la Côte d’Ivoire aux 4x100m relais, celle des hommes décroche aussi la médaille d’or ce mardi 25 juillet 2017, au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

L’équipe ivoirienne a devancé ce mardi 25 juillet 2017 les Camerounaises (2e) et les Canadiennes aux 4x100m relais. Ta Lou qui était arrivée en Côte d’Ivoire, selon elle, pour encourager ses compatriotes sprinteurs, a décidé in extremis de participer à la course, avec l’accord de son entraîneur.

Cissé Gueu qui conduisait l’équipe des hommes, a réussi enfin ce qu’il n’a pu réaliser lors de l’épreuve des 100m hommes. En effet, il s’était fait « arracher » l’or par le Seychelois Sicobo Dylan, à cette discipline le lundi.

