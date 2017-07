Quatre autres détenus proches de Gbagbo remis en liberté en Côte-d’Ivoire après plus de cinq ans de détention

Communiqué. J’apprends avec soulagement la mise en liberté provisoire de quatre détenus politiques pour raison humanitaire par la Chambre d’accusation, après plus de cinq ans et demi de détention :

– Guehi Nahi Nestor ;

– Dogba Abalé Joseph ;

– Gnamien Opa Pierre ;

– Gnamia Godé Joseph.

Je me réjouis pour leurs familles et leurs proches. J’ai une pensée affectueuse pour les autres prisonniers malades et ceux qui restent encore incarcérés.

J’exprime ma gratitude au Gouvernement, que j’encourage à actionner tout l’arsenal institutionnel et juridique aux fins de libérer l’ensemble des prisonniers de la crise post-électorale. Je réitère ma reconnaissance au Président de l’Assemblée nationale, Monsieur Guillaume Soro, et aux députés pour leur plaidoyer en faveur de nos compatriotes emprisonnés.

Ces mises en liberté doivent être un premier pas. En effet, il est crucial que tous les prisonniers de la crise post-électorale puissent bénéficier d’une totale liberté afin de faciliter le processus de réconciliation nationale et le dialogue politique dans notre pays.

Enfin, je voudrais remercier les responsables des organisations non gouvernementales (ONG), en particulier Désirée Douaty, présidente de l’Association des Femmes et familles des détenus d’opinion de Côte d’Ivoire (AFFDO-CI), les avocats et les bonnes volontés, qui ont contribué à une prise de conscience nationale et internationale de la situation des détenus politiques en Côte d’Ivoire. -AT

Commentaires Facebook

Commentaires