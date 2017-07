Lancement de la 10ème édition de la coupe Dominique Ouattara en Côte-d’Ivoire

10ème édition du tournoi de football de Children Of Africa

Dominique Ouattara lance la compétition dans 55 localités du pays

Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa a donné le top départ de la 10ème édition du tournoi de football doté de la Coupe portant son nom. La cérémonie de lancement de cette compétition sportive au profit des enfants de 07 à 15 ans s’est déroulée, le jeudi 27 juillet 2017, au siège de la Fondation Children Of Africa à Cocody, en présence de M. François Albert Amichia, Ministre des Sports et Loisirs, M. Sidi Tiémoko Touré, Ministre de la promotion de la jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique, des maires et des représentants des localités qui vont accueillir le tournoi de football dans quelques jours.

Pour cette édition 2017, ce sont 55 localités qui vont accueillir le tournoi de la Fondation Children Of Africa. Coût de son organisation : plus de 22 millions F CFA.

Initiatrice de ce tournoi depuis 2008, Madame Dominique Ouattara a rappelé l’objectif qui a visé sa création. «C’est en 2008, dans la commune d’Abobo que le tournoi de football de la Fondation Children Of Africa a été initié, dans le but de permettre à nos chers enfants de se distraire durant les grandes vacances », a-t-elle expliqué. Devant l’engouement suscité par ce tournoi, la présidente de Children Of Africa a décidé de l’étendre à d’autres localités. En plus de la volonté de faire passer des vacances saines aux enfants, le tournoi de football initié par Madame Dominique Ouattara vise d’autres vertus. Pour l’initiatrice de cette compétition sportive pour les enfants, en plus de susciter l’esprit d’équipe chez les enfants, ce tournoi vise à les encourager à la pratique régulière du sport. « Est-il besoin de le rappeler, la pratique sportive régulière est saine pour la santé, mais est aussi facteur de socialisation chez l’enfant comme chez l’adulte », a expliqué Madame Dominique Ouattara. En outre, Madame Dominique Ouattara a émis le vœu que ce tournoi soit un facteur de rassemblement sain autour des enfants.

M. Albert François Amichia, Ministre des Sports et des Loisirs a souligné que cette compétition révèle l’intérêt que Madame Dominique Ouattara porte au bien-être des enfants. Selon le premier responsable du sport en Côte d’Ivoire, l’organisation de cette compétition offre chaque année aux enfants, l’occasion de vivre et de partager des valeurs saines. D’ailleurs, il va plus loin dans son analyse en soulignant que la pratique du sport permettra aux enfants de s’éloigner des comportements déviationnistes et anti-sociaux. Il a terminé en faisant l’éloge de la pratique du sport. Il a formulé le vœu que ce tournoi prenne en compte les autres sports dorénavant en vue de permettre le développement de sports abusivement appelés mineurs.

M. Bamba Sindou, maire de Sarala et porte-parole des élus a exprimé la reconnaissance de ses paires à l’endroit de l’initiatrice du tournoi. Il a remercié Madame Dominique Ouattara de faire rêver les enfants à l’occasion de cette compétition sportive.

Le jeune Kouaho Koffi Ariel, élève en classe de 5ème au Lycée Moderne de Cocody-Angré a remercié Madame Dominique Ouattara pour son engagement en faveur des tout-petits à travers ses actions de bienfaisance.

Pour cette édition 2017, l’équipe gagnante recevra la coupe « Dominique Ouattara » et une enveloppe de 200.000 F CFA, ainsi que des cadeaux pour l’ensemble des finalistes, les meilleurs buteurs et les meilleurs gardiens de but.

Commentaires Facebook

Commentaires