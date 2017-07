Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire – Chairman Mohamed Salamé fait ambassadeur de l’OIF

La Francophonie s’est affirmée au cours de ces dernières décennies comme une organisation internationale de coopération multilatérale dans tous les domaines. Aussi, dans un monde où progressent le repli sur soi, la peur, le rejet de l’autre, la radicalisation, la violence et les conflits multiformes, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) s’est engagée en faveur de la Paix, la diversité, de la liberté et de la solidarité. Ces différents actions dont l’objectif est d’avoir un monde tolérant et plus solidaire, se sont traduites par la mise en place de l’initiative ‘’Libres Ensemble Vivre Ensemble’’. Depuis le 10 mars 2016 à Paris les fondamentaux de cette nouvelle manière de voir évoluer les hommes et les femmes, ont été lancés à Paris dans la capitale française. Profitant de l’organisation des 8ème jeux de la Francophonie en à Abidjan Côte d’Ivoire, l’OIF en collaboration avec la commission nationale de la Francophonie, la Plateforme Internationale des Réseaux des Jeunesse Francophone (PIRJEF), l’Université de la Citoyenneté et de la Bonne Gouvernance (UCBG) et la Fondation des Artistes de Côte d’Ivoire (FONDACI) a mis certains hommes et femmes du monde de la culture, des médias, du sports, de la politique et de la société civile en mission pour la Paix. Dans cette grisaille de hautes personnalités se trouve le Chairman Mohamed Salamé. Il a été fait Ambassadeur ‘’Libre Ensemble Vivre Ensemble’’ par l’OIF. Cette cérémonie qui a permis d’honorer cette figure emblématique de la culture, de l’art, du show-biz, du sport, grand mécène de son Etat et doublement décoré par l’Etat de Côte d’Ivoire, s’est ténue le mercredi 26 juillet 2017 à Grand Bassam. Le Chairman Salamé, qui a reçu sa feuille de route et son diplôme d’ambassadeur ‘’Libre Ensembles Vivre Ensemble’’, s’est dit honoré de cette distinction et promis au nom de tous les récipiendaires en sa qualité de porte-parole choisi, de mener à bien cette nouvelle mission. On a noté la présence significative du Dr Ma-Umba Mabiala, Directeur de l’Education et de la Jeunesse de l’OIF, de Dr Ibitowa, Président de UCBG, Conseiller Technique Chargé de la Culture et de la Francophonie auprès du Président de la République de Côte d’Ivoire et bien d’autres personnalités.

