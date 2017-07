Affaire gel des comptes de Soro en Côte-d’Ivoire: Le Procureur poursuit « le Quotidien d’Abidjan »

Afrikipresse

ADOU Richard Christophe, Procureur de la République a, dans un communiqué diffusé vendredi 28 juillet 2017 à Abidjan , décidé de poursuivre le journal »le Quotidien d’Abidjan » pour informations fausses et mensongères à propos d’un gel des comptes du président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro.

Ce vendredi, ce quotidien paraissant à Abidjan, a publié cette information indiquant les comptes bancaires, et avoirs du président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro auraient été gelés, en attribuant cela à une source proche de la présidence ivoirienne .

L’information a été démentie par le directeur de la communication de Guillaume Soro, Touré Moussa, joint par Afrikipresse, avec un brin de déception à l’égard de « cette façon de faire le journalisme », qui a fait qu’il a été assailli de coups de fil durant toure la journée.

De son côté, le Procureur de la République a annoncé, dans un communiqué dont Afrikipresse a reçu copie, des poursuites contre le journal pour « informations fausses et mensongères ».

« Le Procureur de la République d’Abidjan a constaté avec étonnement que l’organe de presse ‘’ le Quotidien d’Abidjan’’, de ce vendredi 28 juillet 2017, a fait paraître à sa une et à la page 2 dudit journal, un article faisant état du gel des comptes de Monsieur SORO et de l’ouverture d’une enquête judiciaire. Ces affirmations sont fausses et mensongères. En effet, aucune enquête judiciaire n’a été diligentée par le Parquet contre le Président de l’Assemblée Nationale, et ses comptes bancaires ne font l’objet d’aucune réquisition de gel de la part du Procureur de la République. La loi No 2004 – 643 du 14 Décembre 2004 portant régime juridique de la presse réprimant, en ses articles 82 , 88 et 89, les faits de divulgation de fausses informations, le Parquet a instruit la section Recherches de la Brigade de Gendarmerie à l’effet d’ouvrir une enquête sur les faits dont s’agit et de lui conduire les auteurs de l’article incriminé », a dit ADOU Richard Christophe, Procureur de la République, près du Tribunal d’Abidjan-Plateau.

