L’enseignement supérieur en Côte-d’Ivoire recrute des assistants

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique informe que le concours de recrutement des assistants de l’Enseignement Supérieur sera ouvert, à partir du mercredi 02 août 2017.

En conséquence, les personnes désireuses de faire acte de candidature sont priées de prendre contact avec la Direction des Ressources Humaines du Ministère, au Plateau, Rue du Commerce, Immeuble Symphonie, tél. 20-32-21-87, ou avec les Directions des Ressources Humaines des Universités et des Grandes Ecoles Publiques. Elles peuvent également consulter les sites-web du Ministère, des Universités et des Grandes Ecoles Publiques.

Direction des Ressources Humaines Sise au Plateau, Rue du Commerce, Immeuble Symphonie (Ex La Nationale d’Assurance), Escalier B, 4e étage Tél : 20 32 21 87, E-mail: drh.enseignementsup@egouv.ci

Pièces à fournir

À présenter (en double exemplaire) sur support papier relié avec une page de garde et sous forme numérique sur une Clé Usb, Une (01) demande de candidature manuscrite adressée au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; Un (01) curriculum vitae ; Une (01) photocopie légalisée du Bac ; Une (01) photocopie légalisée du diplôme, du Certificat du diplôme ou de l’attestation du diplôme, plus la traduction en français ; Une (01) attestation d’équivalence pour tout diplôme étranger, (à établir à la Cité Administrative, Tour A, 9e étage) ; Une (01) attestation d’homologation pour tous les diplômes Post-BTS obtenus dans un établissement d’enseignement supérieur privé en Côte d’Ivoire et ceux obtenus en formation continue, (à établir à la Cité Administrative, Tour A, 9e étage) ; Un (01) exemplaire de la thèse ou du mémoire, plus le résumé en français; Une(01) copie de chaque publication scientifique (le cas échéant); Un casier judiciaire (moins de trois (03) mois) ; Une (01) photocopie du dernier acte administratif de nomination ou d’avancement dans l’emploi, pour les fonctionnaires ; Une (01) photocopie de la CNI ou du Passeport ; Un extrait d’acte de mariage pour les candidates légalement mariées.

