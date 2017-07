Des Dg, chefs de service, diplomates et hommes d’affaires en Côte-d’Ivoire formés en communication orale

Maîtrise de la communication orale –

Malgré les titres et qualités qui sont les leurs, certaines personnalités éprouvent d’énormes difficultés à s’exprimer publiquement, à défendre une idée oralement ou à tenir une réunion. Pour combler ces lacunes, des personnalités de haut rang parmi lesquelles Pascal Porquet, ancien Dg de l’Académie des sciences et techniques de la mer (Arstm) ont suivi quatre mois durant une formation chez Az-Emergence, une structure dirigée par un expert consultant ivoirien, Florent Godou.

La remise des certificats de fin de formation a eu lieu samedi dans un restaurant du Plateau sous le parrainage de la secrétaire assistante du Dg de la Cgrae, Mme Gohon Bi, elle-même ancienne auditrice de cette formation.

Au fil des séminaires, les auditeurs ont appris les techniques de la communication orale, le parler en public, les types de réunion, l’intervention en réunion et autres modules. Selon le témoignage de certains auditeurs qui ont fait des exposés en guise d’exercice d’application, cette formation dispensée par Florent Godou, économiste financier, sociologue, philosophe, chercheur en communication…, ces semaines d’apprentissage leur auront permis de se découvrir puis de vaincre les faiblesses qui étaient les leurs en matière de communication orale.

Le coach, comme l’appellent les apprenants, a expliqué dans un langage pédagogique, les objectifs de la formation dispensée. « On a vu en Côte d’Ivoire lors de la dernière présidentielle que tous ceux qi voulaient défendre leurs projets sont passés à côté de la plaque (parce qu’ils ne maîtrisaient pas l’art oratoire). Parler, c’est savoir utiliser correctement sa respiration. Derrière chaque parole il y a un objectif de communication. (…) Parce que vous ne savez pas communiquer (en tant qu’enseignant), vos cours ne plaisent jamais à vos étudiants. Vous êtes inutilement autoritaire si bien que vous ne pouvez pas réveiller le génie chez l’étudiant. (…) Que vous soyez directeur, professeur, fonctionnaire ou autre, la parole est un art et elle s’apprend. On ne parle pas pour parler. Tout instant de parole est unique et la parole peut nous élever comme elle peut nous rabaisser », a relevé le formateur soulignant au passage que savoir parler en public peut nous ouvrir des portes.

Il a également stigmatisé les dirigeants d’entreprise qui, parce qu’ils ne savent pas parler à leurs employés, ne suscitent jamais la motivation en eux, les réunions de comité de direction sont longues et ne produisent jamais les résultats escomptés.

M. Godou a exhorté les cadres ivoiriens à se former en communication afin de développer leur carrière et leurs finances. « Il n’y a pas d’âge pour se former et pour apprendre », a-t-il indiqué. Une passation de flambeau a eu lieu entre la promotion sortante des auditeurs (la 5e) et celle entrante dans une ambiance bon enfant et devant un parterre d’invités de qualité.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

