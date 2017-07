Au Kenya deux morts dans l’attaque de la résidence du vice-président Ruto

Au moins un policier et un assaillant ont été tués dans l’attaque de la résidence du vice-président kényan William Ruto, lancée par un nombre inconnu d’hommes armés et à laquelle les forces spéciales ont mis un terme dimanche après un siège de près de vingt heures.

M. Ruto et sa famille ne se trouvaient pas chez eux lors de l’attaque, menée près d’Eldoret (ouest) à quelques jours d’élections générales qui s’annoncent serrées et tendues. Le président sortant Uhuru Kenyatta et M. Ruto, son colistier, y briguent un second mandat à la tête du pays face au leader de l’opposition Raila Odinga.

L’attaque – dont les motivations sont pour l’heure inconnues – a débuté samedi à la mi-journée où un nombre inconnu d’hommes armés ont grièvement blessé un policier chargé de la sécurité et pénétré dans la propriété, ont indiqué des sources sécuritaires à l’AFP.

Lemonde.fr avec AFP

