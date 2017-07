Côte d’Ivoire: Gbagbo et Blé Goudé mettent Méambly en mission auprès des députés (Communiqué)

Visite du groupe parlementaire « Agir pour le peuple » à La Haye

Ce lundi 24 juillet 2017, une délégation du groupe « Agir pour le peuple » conduite par son président, l’honorable Evariste Méambly, député de Facobly a rendu visite au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé.

L’honorable Evariste Méambly était accompagné d’Ekissi Alain et d’Abadi Charles respectivement députés d’Azaguié et de Zikisso. En plus de la proposition de loi portant amnistie que les députés ont soumise aux illustres détenus, les honorables députés étaient porteurs d’un message de réconciliation et de paix. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont tenu à les encourager dans cette initiative louable pour notre pays. Ils leur conseillent de sensibiliser l’ensemble des 255 députés et d’y associer toute la classe politique afin de rendre inclusive cette initiative de paix.

Ce vendredi 28 juillet, de 9 heures à 13 heures, une seconde rencontre a eu lieu entre le ministre Charles Blé Goudé et l’honorable Méambly. Les deux amis qui ne s’étaient plus revus depuis la crise post-électorale ont profité de ce tête à tête pour remettre au menu l’épineuse question de la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire qu’ils avaient ensemble entamée lors de la caravane de la paix. Ils ont aussi parlé de la question cruciale de la libération des prisonniers politiques.

Suite à ces deux rencontres, le ministre Charles Blé Goudé voudrait par la présente dire sa gratitude au groupe parlementaire « Agir pour le peuple » pour cette visite fraternelle. Le ministre Charles Blé Goudé rassure les membres de la délégation que l’administration pénitentiaire lui a bel et bien remis la proposition de loi portant amnistie. Le ministre Charles Blé Goudé félicite le groupe parlementaire « Agir pour le peuple » pour cette initiative qui à n’en point douter est de nature à aider la Côte d’Ivoire à tourner la page de la crise et à apaiser le climat socio-politique dans notre pays.

Considérant que cette proposition de loi portée par le groupe parlementaire « Agir pour le peuple » est porteuse d’espoirs de paix, le ministre Charles Blé Goudé lui apporte son soutien et ne ménagera aucun effort pour encourager les personnes physiques et morales proches de lui d’en faire autant.

C’est le lieu pour le ministre de réitérer son appel aux dirigeants ivoiriens de ne pas avoir peur de la paix et de la libération du président Laurent Gbagbo et des prisonniers politiques proches de lui car pour notre pays, faire la paix n’est pas une option, c’est un impératif et une exigence de notre histoire récente. Notre pays ne peut plus se permettre le luxe de continuer dans cette atmosphère d’incertitude et de l’imprévisible qui obère l’avenir de ses filles et fils;

Chacun a certes son histoire qu’il voudrait bien voir triompher mais chacun se doit d’écouter l’histoire de l’autre qui lui aussi continue de souffrir. Bien plus, c’est à ce prix que nous pouvons espérer sortir de ce labyrinthe dans lequel nous nous enfermons chaque jour.

En cela, la libération de Laurent Gbagbo et de tous les prisonniers politiques doit être considérée comme une étape majeure de toutes les autres actions fortes qui aideront certainement à cicatriser les plaies des Ivoiriens. Mieux, plus que jamais, les populations ivoiriennes ont besoin d’actes forts susceptibles de leur offrir une atmosphère qui les éloignent de la peur et des confrontations politiques permanentes.

Fait à Auxerre le 29 juillet 2017

Pour le Ministre Charles Blé Goudé

Youssouf Diaby

Chef de cabinet et porte-parole

Commentaires Facebook

Commentaires