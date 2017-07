Côted’Ivoire: Entretien du Chef de l’Etat avec son homologue Ernest Bai Koroma à Freetown

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec son homologue sierra-léonais, à Freetown Dans le cadre de sa visite d’amitié et de travail à Freetown, le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a eu, dans la matinée de ce lundi 31 juillet 2017, un entretien avec son homologue sierra-léonais, S.E.M. Ernest Bai KOROMA. Au terme de la rencontre, le Chef de l’Etat a remercié son homologue et le peuple sierra-léonais pour l’accueil chaleureux et pour toutes les marques d’attention dont lui-même et sa délégation ont été l’objet durant leur séjour à Freetown. Il s’est félicité des progrès accomplis par la Sierra Leone sous le leadership du Président Bai KOROMA et a émis le vœu de voir la coopération bilatérale entre les deux pays se renforcer davantage. Cette coopération devrait, selon lui, concerner les domaines de l’Agriculture, des Infrastructures, de l’Energie et du Tourisme. A cet égard, le Président Alassane OUATTARA s’est réjoui de la réactivation de la Grande Commission mixte ivoirosierra-léonaise qui doit permettre d’aller plus loin dans cette coopération. Le Chef de l’Etat a ensuite rendu un hommage appuyé au Président Bai KOROMA pour le rôle important qu’il a joué dans la résolution de la crise socio-politique en Côte d’Ivoire, notamment en s’investissant dans les différentes médiations initiées par la communauté internationale. Il a aussi évoqué les progrès réalisés par la Côte d’Ivoire, qui a renoué avec la paix et la sécurité et une croissance économique forte et inclusive.

Pour terminer, le Président Alassane OUATTARA a exprimé sa gratitude au Gouvernement sierra-léonais pour le soutien apporté à la Côte d’Ivoire lors de son élection au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018 – 2019. Il a promis d’œuvrer, à travers ce mandat, à la consolidation de la paix et de la sécurité dans le monde et de contribuer au renforcement de l’intégration régionale. Le Président de la Sierra Leone a, pour sa part, salué la contribution et le leadership du Président Alassane OUATTARA, qui ont permis à la Côte d’Ivoire de réaliser des progrès remarquables dans tous les domaines et de retrouver sa place dans le concert des Nations. En hommage à toutes ses actions, il l’a élevé au grade de Grand Commandeur dans l’Ordre national de la République de Sierra Leone, la plus haute distinction de son pays

