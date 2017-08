Sécurité transfrontalière: La Côte-d’Ivoire et le Liberia initient une patrouille mixte à Zouan-Hounien

Une patrouille mixte des forces de sécurité de la Côte d’Ivoire et du Liberia a été organisée à Zouan-Hounien, le long de la frontière ivoiro-libérienne. Cette patrouille mixte a été lancée, vendredi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de cohésion sociale et de paix durable entre la Côte d’Ivoire et le Liberia, projet piloté par l’ONG Kouadi, en partenariat avec l’Union du Fleuve Mano (UFM).

Une planification est faite, pour que les différentes forces de sécurité, se rencontrent périodiquement.

La patrouille qui a démarré en présence du sous-préfet de la localité, Comoé Amadou, également secrétaire de l’UFM, est partie du village de Daineu au village de Bianhitouo, distants d’une quinzaine de kilomètres.

AIP

Commentaires Facebook

Commentaires