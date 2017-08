La France équipe les marins plongeurs de la Côte-d’Ivoire

La France et la Côte d’Ivoire avaient promis « renforcer dans les meilleurs délais et de manière concrète, leur partenariat militaire et dans le renseignement

Coopération militaire: La France équipe les marins plongeurs ivoiriens

Engagé à faire émerger les forces armées de Côte d’Ivoire, la France vient de faire un important don de matériels sous-marins d’une valeur de 20 354,73 euros, pour redynamiser le service des plongeurs sous-marins de la Marine nationale.

C’est au cours d’une cérémonie dans la salle de conférence de la base annexe, ce mardi 25 juillet 2017, que le Contre-amiral Djakaridja Konaté a réceptionné cet important lot de matériels de plongée des mains du colonel Xavier Lafarque, Attaché de Défense de la France en Cote d’Ivoire et le capitaine de frégate Avice conseiller spécial du chef d’Etat-major de la Marine Nationale ivoirienne.

Un compresseur électrique triphasé -un analyseur d’oxygène-05 sacs complets de plongée (néoprène, brasseur, un lot de palmes et de couteaux)- des masques, des bouteilles de plongées sous-marines, un lot de produit de désinfection.

Voici en substance ce que constituait le don de la France aux marins Ivoiriens pour, selon colonel Xavier Lafarque, renforcer les capacités de la cellule de plongée dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime, les recherches scientifiques, le sauvetage en mer et l’entretien des navires de la marine nationale.

La France et la Côte d’Ivoire avaient promis « renforcer dans les meilleurs délais et de manière concrète, leur partenariat militaire et dans le renseignement et faire émerger les Forces Armées ivoiriennes » pour « gagner la bataille contre le terrorisme », a annonçait le Président Emmanuel Macron, le 11 juin 2017, après avoir reçu son homologue ivoirien Alassane Ouattara.

Source: Marine nationale

