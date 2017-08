Huit personnes interpellées en Côte-d’Ivoire suite aux récentes attaques de commissariats et gendarmeries

Le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Koné a révélé ce mercredi 2 Août 2017 après le conseil des ministres, que huit personnes ont été interpellées après les attaques de l’école de police, de la brigade de gendarmerie d’Azaguié et de Fresco.

« Huit véhicules arrachés ont été retrouvés plus tard, les enquêtes diligentées ont permis de mettre aux arrêts à ce jour, huit personnes directement impliquées dans ces attaques dont six militaires et deux civiles, » a Indiqué le ministre de la communication et de la poste.

Il a également indiqué que les assaillants ont emporté des sommes d’argent dans les Trésors d’Azaguié et de Fresco de même que dans une société privé.

«Lors de ces trois attaques, ces individus ont visé principalement les symboles des forces de défense et de sécurité, des institutions financières ont été également visées et visitées dans certains cas. Le bilan combiné de ces attaques se présente comme suit: un militaire blessé et un autre tué à l’école de police, un gendarme blessé à Fresco, des armes et des munitions emportées récupérées plus tard par les forces de sécurité. Des sommes d’argent prises dans les agences du Trésor d’Azaguié et de Fresco ainsi que dans une société privée à Azaguié, » a-t-il révélé.

Selon le porte-parole du gouvernement, tout en tirant les leçons de ces attaques, des mesures sécuritaires ont été prises et mises en œuvre, notamment la mise en éveil permanente des troupes et l’anticipation des attaques par une intensification des renseignements. Toutefois, précise-t-il, les enquêtes se poursuivent en vue de mettre la main et de traduire devant les tribunaux, tous les autres auteurs et complices de ces actes hautement criminels.

Source: Fratmat.info

Ouattara Ouakaltio

Commentaires Facebook

Commentaires