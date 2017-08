Terrains des ex-Fds en Côte-d’Ivoire: SOS pour Djédjé Louis Durand de Azuréenne Promotion, gravement malade

L’opération de remboursement des souscripteurs du programme immobilier Azuréenne/ Sophia a effectivement démarré le 31 mars dernier avec à ce jour plus d’un (01) milliard de francs CFA (1 249 275 336 FCFA) remboursés pour 729 souscripteurs de la Police Nationale.

Patron d’Azuréenne promotion, l’un des deux promoteurs du projet de terrains aux ex FDS, Djédjé Louis Durand est en ce moment très mal au point. Son état de santé n’est pas du tout reluisant, mettant sa famille dans l’angoisse.

Une angoisse liée à la santé de l’homme est causée par la pause observée dans l’application du protocole d’accord de Février 2015, trouvant une solution amiable définitive au projet de cession de terrains nus aux ex-Fds. La situation prive Azuréenne Promotion et son premier responsable des ressources financières pouvant lui permettre d’assurer les coûts de sa prise en charge des soins appropriés. En effet, sous le contrôle du comité interministériel, le Fonds de prévoyance militaire à qui Djedje Durand et Hamed Bouah avaient cédé les terrains nus dont ils sont propriétaires , avait refusé de payer les parts prévues aux promoteurs après avoir perçu 20 milliards, 600 millions Fcfa dans la vente d’une parcelle de terrains.

Conformément au protocole d’accord , plus de 11 milliards Fcfa avaient été mobilisés pour le remboursement des ex-Fds. Et 5,7 milliards avaient été prévus pour liquider les droits des propriétaires terriens , au lieu de 2,6 milliards Fcfa. Ce surplus, ainsi que le refus de payer les promoteurs dans le partage , alors que ce sont leur désistement qui a permis au Fonds de prévoyance militaire de conduire l’opération, a donné lieu à une action judiciaire. Depuis lors tout est bloqué. Alors que Djédjé Louis Durand lutte contre la mort, les regards sont tournés vers le ministre d’État Hamed Bakayoko, ministre de la Défense. Son implication dans l’application du protocole d’accord de Février 2015 signé avec la bénédiction du gouvernement représenté par le chef de cabinet de l’ex ministre chargé de la Défense , Paul Koffi Kofffi- avec bien entendu l’adhésion du chef de l’État et du Premier ministre- , redonnera le sourire à une famille, mais aussi à des populations détentrices de droits coutumiers, sans oublier de nombreux emplois qui seront sauvés. SOS !

L’intelligent d’Abidjan

