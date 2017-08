Côte d’Ivoire: Déclaration de soutien au communiqué de Paris du PDCI-RDA

Annonce du bureau exécutif du département chargé des groupes socioprofessionnels et des mouvements associatifs (GSPMA) relative à la déclaration du parti en date du 15 juillet 2017.

Lors de sa séance ordinaire de travail tenue le 22 juillet 2017, au siège du parti à Cocody, le bureau Exécutif du département chargé des Groupes Socioprofessionnels et des Mouvements Associatifs (GSPMA), s’est réjouit de la déclaration relative à la situation socio politique en Côte d’Ivoire faite à Paris, le 15 juillet 2017 et signée pour le compte du Président du PDCI-RDA par son secrétaire Exécutif, le Professeur Maurice Kakou GUIKAHUÉ. L’analyse que le bureau Exécutif du GSPMA en a faite est la suivante :

Premièrement, la publication de Paris met en lumière, encore une fois, la sérénité et la responsabilité qui habitent le leadership du grand parti ainsi que son attachement au respect de la parole donnée. En dépit de la conjoncture et de certaines contingences. Pour cela le bureau Exécutif du département chargé des Groupes Socioprofessionnels et des Mouvements Associatifs congratule vivement le Président Aimé Henri Konan Bédié et le secrétariat Exécutif du PDCI-RDA,

A cet effet, le bureau Exécutif du département chargé des Groupes Socioprofessionnels et des Mouvements Associatifs note avec satisfaction que le PDCI-RDA et son Président réaffirment, sans la moindre hésitation, leur loyauté dans l’alliance du RHDP en confirmant leur ferme volonté dans la stricte observance des engagements contractés.

Deuxièmement, le bureau Exécutif du département chargé des Groupes Socioprofessionnels et des Mouvements Associatifs souligne que cette intervention, dans le contexte actuel sensible, marque la détermination du PDCI-RDA et de son Président à consolider le cap fixé sur leurs priorités du moment, c’est-à-dire, la victoire d’un cadre militant actif du parti lors de la Présidentielle de 2020.

C’est la raison pour laquelle, cette déclaration de Paris insiste sur l’organisation de toutes les instances du PDCI-RDA aux fins d’une mobilisation effective et efficace sur le terrain politique.

De ce qui précède, et compte tenu des enjeux en présence, le bureau Exécutif du département chargé des Groupes Socioprofessionnels et des Mouvements Associatifs déduit que l’importante et courageuse annonce du PDCI-RDA requiert une appropriation massive, un relais d’envergure et une diffusion large auprès de ses militantes et militants.

En conséquence, le bureau Exécutif du département chargé des Groupes Socioprofessionnels et des Mouvements Associatifs invite l’ensemble des structures du parti à sonner la grande mobilisation pour la mise en œuvre des ordres de mission du Président Aimé Henri Konan Bédié.

En conformité avec les stipulations de son mandat, le bureau Exécutif du département chargé des Groupes Socioprofessionnels et des Mouvements Associatifs décide pour sa part, d’accélérer sans se précipiter, son opération de maillage du district d’Abidjan en cours, puis d’entreprendre sans délai, la couverture territoriale du pays profond à l’échelle des 208 délégations que compte notre grande formation politique ; convaincu que c’est dans la méthode d’un redéploiement des forces du PDCI-RDA et dans l’investissement spécial de la société civile en général, les milieux des groupes socioprofessionnels puis des mouvements associatifs en particulier, que surviendra la victoire en 2020.

‟ PDCI-RDA, pour le grand retour, engageons-nous ! ”

Fait à Abidjan, le 02 août 2017.

P/ Le bureau Exécutif du département chargé des Groupes Socioprofessionnels et des Mouvements Associatifs

(GSPMA)

P.O. Le Porte-parole principal

Franck KOUASSI SRAN

Commentaires Facebook

Commentaires