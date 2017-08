Côte d’Ivoire: Dominique Ouattara parraine les festivités des 30 ans de l’Académie régionale des sciences et techniques de la mer

La Première Dame, Dominique Ouattara a parrainé la cérémonie de commémoration des trente (30) ans de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM) couplée à la journée de célébration de l’Excellence du Genre de cette instition. La cérémonie s’est déroulée, le mercredi 02 août 2017, dans l’enceinte de l’ARSTM, en présence de M. Amadou Koné, Ministre du Transport, du Ministre d’Etat, Oyé Guilavogui, Ministre du transport de la Guinée Conakry et Président du Conseil d’Administration de l’ARSTM.

A cette occasion, la marraine de l’évènement a primé les meilleurs étudiants de l’académie. Ainsi, six (06) étudiants dont trois (03) filles et trois (03) garçons ont reçu les récompenses de l’épouse du chef de l’Etat. La super lauréate Kadjo N’Dathua Grâce Mireille, de nationalité ivoirienne a reçu une enveloppe de 500.000 F CFA et un ordinateur portable. Les autres lauréats ont reçu chacun la somme de 100.000 F CFA et un ordinateur portable.

La marraine de l’évènement a saisi l’opportunité de cette cérémonie de poser des actions sociales. En effet, comme à son habitude, elle a offert des dons en nature et en espèce à l’institution en vue de l’aider dans sa mission de formation des techniciens et cadres des métiers de la mer. Aussi, bien avant les célébrations du trentenaire de l’ARSTM, Madame Dominique Ouattara avait offert une ambulance médicalisée à l’académie de la Mer. Ces festivités lui ont donné l’occasion de renforcer l’offre de soins de l’infirmerie de l’institution. En effet, elle a offert un ordinateur, un réfrigérateur médical, 2 stéthoscopes, 3 boites de suture, 3 lampes de consultation, 10 blouses, 16 draps, et bien d’autres équipements médicaux à l’infirmerie. Toujours dans le souci d’améliorer la santé des étudiants de l’académie et des populations riveraines, Madame Dominique Ouattara a offert 1.000 doses de vaccins contre la Fièvre Typhoïde.

Elle a également offert 10 ordinateurs, 10 chaises et 10 tables d’ordinateurs à la salle informatique de l’école. La valeur de ce don en nature est de 15 millions F CFA.

En outre, la marraine a offert la somme de 10.300.000 F CFA aux élèves, aux enseignants et aux populations présentes. Ce sont donc des dons d’une valeur de plus de 25 millions F CFA que Madame Dominique Ouattara a offert aux élèves, à l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer et aux populations lors de ces festivités.

Après avoir offert tous ces dons, la marraine de l’évènement a félicité ses filleuls pour les résultats excellents obtenus au cours de l’année académique. «Quant à moi, je voudrais vous dire que je suis particulièrement fière de vous. Je vous encourage à persévérer dans la voie que vous avez prise, et à exceller dans tout ce que vous entreprendrez tout au long de votre vie. Le métier de la Mer que chacun de vous a choisi est un métier noble et passionnant qui vous amènera à découvrir le monde et à réaliser vos rêves. Je voudrais vous inviter à le pratiquer avec beaucoup de conviction et de motivation», a conseillé Madame Dominique Ouattara.

M. Amadou Koné, Ministre du Transport a salué l’organisation de la célébration de l’excellence du genre. Pour ce dernier, l’ensemble des actions de la Première Dame visant à promouvoir la question du Genre est en train de porter ses fruits. Cependant, il a reconnu que malgré ces évolutions, la question du Genre demeure une préoccupation majeure pour le Gouvernement.

M. Oyé Guilavogui, Ministre d’Etat, Ministre du Transport de la Guinée-Conakry, par ailleurs, Président du Conseil d’Administration de l’ARSTM a salué l’engagement social de Madame Dominique Ouattara. Il a émis le vœu que les autres Premières Dames africaines suivent son exemple pour le bien-être des populations.

Le Colonel Karim Coulibaly, Directeur Général de l’ARSTM a, quant à lui, remercié la marraine pour ses actions sociales en faveur de son institution. Il a révélé que l’ambulance offerte par madame Dominique Ouattara a permis de transporter des étudiants gravement malades et des riverains de l’école. Ainsi, selon ce dernier, l’ambulance a permis d’organiser 72 évacuations au niveau de l’école et une cinquantaine pour les populations riveraines. En outre, il a révélé que face à l’enclavement du quartier, l’école a décidé d’ouvrir son infirmerie aux populations. Aussi, ces dons en matériel biomédical permettront de renforcer l’offre et la qualité de soins de ce centre de santé.

Pour Mademoiselle Mafo Judith, porte-parole des étudiants, Madame Dominique Ouattara est un modèle pour les jeunes filles. Aussi, à l’image de leur marraine, au nom de ses condisciples, elle a pris l’engagement d’être parmi les meilleurs.

Notons qu’un défilé des étudiants a mis fin à cette cérémonie.

