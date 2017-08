Un patron chinois arrêté en Côte-d’Ivoire, 6 chinoises abusées prises en charge par la ministre Mariatou Koné

Par Connectionivoirienne

Ignoble ! Le confrère L’Inter dans son édition du mardi 1er aout 2017 relate dans un article qu’un patron chinois dont l’identité n’est pas encore révélée a été arrêté par la police ivoirienne pour « traite d’êtres humains ». Il est en ce moment détenu à la préfecture de police d’Abidjan.

Cet opérateur économique chinois selon les informations livrées, a fait venir de Chine six jeunes filles dont l’âge est compris entre 24 et 38 ans. Initialement, il s’agissait de leur offrir du travail. Mais une fois sur place les filles découvrent qu’au lieu d’un travail convenablement rémunéré, c’est plutôt à la prostitution qu’il les livre. Refusant de s’exécuter, celles-ci subiront le courroux de l’homme véreux qui les roue de coups et confisque leur passeport. Comme pour les contraindre à accepter son « travail ». Il aurait été arrêté sur dénonciation.

Le vendredi 28 juillet 2017, la ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, informée de cette affaire, s’est rendue à la préfecture de police d’Abidjan pour traduire sa compassion et le soutien du gouvernement aux jeunes chinoises en détresse. Dans le communiqué qu’elle a adressé à la presse après sa visite, elle affirme : « Ces sévices relèvent désormais du passé. Apeurées et traumatisées, ces jeunes filles qui n’ont pour unique souhait que de regagner leur pays la Chine, sont désormais sous notre protection. Pour le reste, laissons la police poursuivre son enquête. »

C’est désormais un fait. Les chinois sont de plus en plus nombreux à venir en Côte d’Ivoire. Ils sont dans les domaines du commerce, de la restauration et de la construction. Mais ces dernières années, il n’est pas rare de voir de belles colombes chinoises écumer les abords de rues dans les quartiers chics de Cocody ou Marcory à la recherche de candidats au massage chinois. C’est souvent derrière ce vocable que se cache l’activité de prostitution de luxe dont raffolent certains cadres du pays. Le prix d’une heure de massage varie généralement entre 50 mille et 70 mille FCFA. De quoi donner des idées à des patrons véreux comme celui qui vient d’être pris dans les filets de la brigade de lutte contre la traite des personnes. Un homme présenté comme le cerveau d’un vaste réseau de prostitution.

