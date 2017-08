Côte d’Ivoire – Visite guidée du chantier en finition du nouveau centre commercial de Cocody

Par Connectionivoirienne

Cocody – Un nouveau centre commercial livré fin aout, le constat après une visite guidée sur les lieux

Lancés en 2016 sous la formule BOT (bâtir, exploiter, transmettre) sur les cendres de l’ancien marché détruit par un incendie il y a dix ans, les travaux du nouveau Centre commercial N’goan Aka Mathias de Cocody sont presqu’à leur terme.

Mardi, l’entreprise Adam Tp qui réalise les travaux a invité la presse nationale à une visite guidée. Celle-ci a permis de constater qu’en ce moment, les ouvriers s’affairent à la finition de l’édifice construit sur trois niveaux avec une surface totale bâtie de 8 600 m². Sur le chantier le mouvement de poulies et de machines continue et devrait s’arrêter fin août délai de rigueur. L’édifice qui se dresse au cœur de la commune entre l’Eglise Saint Jean et les anciens bureaux de la mairie a déjà pris toutes ses formes géométriques dans un attelage de béton et d’acier.

Ce marché moderne comprend des espaces commerciaux de 1,5 à 80 m². Ce sont au total 290 magasins, 128 étals, 60 box et des bureaux de luxe qui seront disponibles pour les intéressés. Pour l’opérateur, le bâtiment respecte toutes les normes sécuritaire et environnementale.

Selon les clauses du contrat, le nouveau marché qui porte le nom du maire de Cocody sera géré par une structure privée pendant un temps qui ne nous a pas été révélé. C’est cette structure, sise Zone 3 rue des pêcheurs qui se charge de louer les espaces aux futurs commerçants dont l’enregistrement a débuté.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

