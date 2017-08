AdzopÃ© CÃ´te-d’Ivoire: Des hommes cagoulÃ©s attaquent le commissariat, armes et munitions emportÃ©es

Le commissariat de police d’Adzopé attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi par des hommes armés non identifiés.

Des armes et des munitions emportées. Les assaillants ont aussi et ont libéré les déténus qui étaient au violon. « Tout cela s’est passé entre 3h00 et 4h00 du matin « , indique un agent des forces de l’ordre joint au téléphone ce vendredi 4 matin par Fratmat.info.

Selon notre source le calme est revenu sur la ville. Des renforts de l’armée sont arrivées sur la ville. » Les assaillants se sont fondus dans la nature après avoir aussi attaqués plusieurs stations services », indique -t-il.

Notons que l’attaque d’Adzopé est la 5è que la Côte d’Ivoire connait depuis le 19 juillet 2017. Ainsi , l’école de police , le commissariat du 16è arrondissement à Abidjan , la gendarmerie à Azaguié le 22 juillet et la gendarmerie à Fresco le 29 juillet 2017 ont été attaqués.

T. Kouadio

FratMat.info

Commentaires Facebook

Commentaires