Des ex-occupants déguerpis au Mt Péko en Côte-d’Ivoire exploitent à nouveau des champs de cacao

Des ex-occupants déguerpis du mont Péko(Ouest, région du Guémon) jouent à cache-cache avec les agents de l’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR) chargés de la surveillance, en exploitant de nouveau les champs de cacao, a constaté l’AIP, à Bagohouo, un village riverain.

Selon certaines sources, des clandestins évacués et accueillis dans les villages, se camouflent pour récolter le cacao dans les anciennes plantations. Ils utilisent des chemins détournés et y vont souvent par groupe, en évitant les postes de contrôle des agents OIPR. « La nuit, ils pénètrent dans le parc à l’aide de lampe torche, récoltent le cacao et le transportent sur la tête ou à vélo », font-elles savoir.

AIP

