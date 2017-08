Côte-d’Ivoire: «Que le Pdci, le Rdr et l’Udpci soit rassemblés pour que 2020 soit négociable» (SE adjoint du Pdci, Kouassi Abonouan)

S/S RECAP (soir info du 4/08/17)

ALTERNANCE AU RHDP, PARTI UNIFIÉ

Louis Kouassi Abonouan (Secrétaire exécutif adjoint du Pdci) :

Le Secrétaire exécutif adjoint du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci) chargé des organisations socioprofessionnelles et du monde associatif, Jean Kouassi Abonouan dit Empirus, a déclaré, jeudi 3 août 2017, que le parti de Félix Houphouët-Boigny doit obligatoirement retrouver son unité. Il s’est exprimé lors d’une cérémonie marquant la reprise des activités du Réseau des cadres du Pdci (Recapdci), qui a lieu à l’hôtel communal de Cocody, dans la salle Arsène Usher Assouan. « Henri Konan Bédié ne peut pas partir auprès de Félix Houphouët-Boigny sans rassembler les fils d’Houphouët. Nous devons travailler à faire en sorte que le Pdci version Pdci, Rdr et Udpci soit rassemblé pour que 2020 ne soit pas négociable », a déclaré Empirus en présence du maire de Cocody, N’Goan Aka Mathias. Il a appelé les membres du Recapdci à « être le fer de lance de la reconstitution », parce qu’à l’entendre, « le Pdci-Rda de Félix Houphouët-Boigny n’a pas deux noms. Il s’appelle le Pdci-Rda ». « Nous avons pour devoir d’implémenter la méthode Macron en Côte d’Ivoire. Nous allons demeurer cette maison où chacun connaît sa place », a-t-il soutenu, saluant le Recapdci pour sa « sagesse ». En effet, selon lui, cette organisation de cadre que dirigeait le Dr Dion Yodé Simplice jusqu’à ce jeudi 3 août, était opposé aux décisions prises par le Pdci en 2015, mais n’a pas agi contre la majorité. « La ligne du Pdci en 2015 leur semblait floue. Aujourd’hui, ils reviennent à la maison, ils sont restés sages. On se bat pour la cause commune, pour l’intérêt de l’ensemble. Ce n’est pas parce qu’une décision d’un parti politique ne vous plaît pas que vous faites n’importe quoi. Houphouët-Boigny a laissé un Pdci à Henri Konan Bédié qui tient un bout. Le Rdr est un bout du Pdci. L’Udpci de Mabri Toikeusse est un bout du Pdci. Si les trois bouts sont rassemblés, on aura le Pdci d’Houphouët-Boigny. Que tous ceux qui détiennent un bout du Pdci viennent au rassemblement », a-t-il lancé sous les acclamations du public.

Pour sa part, le maire de Cocody, membre du Bureau politique du vieux parti, a exhorté les militants à l’unité. « J’ai la satisfaction de savoir qu’il y a encore des personnes qui sont attachées à l’idée du Pdci originel. L’appel de Daoukro de septembre 2014 s’adressait aux militants du Pdci originel. Il ne faut pas avoir peur de dire que le coup d’État de 1999, c’est le Pdci qui l’a fomenté. Je m’arrête là. Mais il faut faire l’unité. Aujourd’hui, c’est 2020. Le vrai héritage que Félix Houphouët-Boigny a laissé pour la Côte d’Ivoire, c’est le Pdci-Rda. Il faut que le Pdci se réunie pour gérer pour 20 ans encore, avec une alternance à l’intérieur », a affirmé le maire de Cocody.

Notons que Dr Dion Yodé Simplice qui était le président de ce réseau, né en 2012, a passé le flambeau à Noëlle Affoué Dlephine, qui en assure désormais la présidence jusqu’en 2020. « Je pars de la présidence mais je ne quitte pas le Recapdci », a lancé Dr Dion. Quant à la nouvelle présidente du réseau, elle a annoncé des actions sur le terrain, avec notamment l’implantation du Recapdci dans toutes les régions du pays pour « contribuer au processus de modernisation du Pdci ». Elle envisage aussi d’amener « les cadres à s’impliquer dans la gestion du parti à la base », d’élaborer un plan d’actions « pour un Pdci dynamique et tourné vers l’avenir ». Une motion de soutien a été lue à l’endroit d’Henri Konan Bédié et du Pdci-Rda.

Hervé Kpodion

