« Seul doit compter l’intérêt de notre patrie, la Côte-d’Ivoire », ce que Gbagbo a dit au Pr Ouégnin, de retour de La Haye

Le message du président Laurent Gbagbo, livré par le Pr Georges-Armand Ouegnin, de retour de La Haye.

En marge de mes activités scientifiques en France, je me suis rendu au pénitencier de la Cour Pénale Internationale (CPI), dans la banlieue balnéaire de la Haye à Scheveningen où j’ai eu le privilège d’être reçu en audience ce vendredi 4 Août 2017 de 13h à 16h45 par le Président Laurent GBAGBO en présence de Joseph Mamadou BOUABLE dit « Jo Mamadou »

À l’issue de nos échanges très fraternels et surtout enrichissants, le Président Laurent GBAGBO, par ailleurs en pleine possession de ses grandes facultés morales et intellectuelles et éclatant de vigueur politique, m’a chargé en ma qualité de président de EDS dont il est le RÉFÉRANT politique, à la veille du 57ème anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, de transmettre son message de paix et de réconciliation au delà de tous ses nombreux partisans, à toute la population ivoirienne, dans toute sa diversité et toutes tendances politiques confondues. Ce message s’adresse aussi à tous ceux qui nous font l’amitié de vivre en Côte d’Ivoire

À tous ses adversaires politiques, le Président Laurent GBAGBO assure qu’il n’y aura jamais de haine dans son coeur de chair.

Seul doit compter l’intérêt de la Côte d’Ivoire, notre patrimoine commun.

Que Dieu qui est amour, justice et vérité bénisse notre beau pays.

Scheveningen, le 4 Août 2017

Pr Georges-Armand OUEGNIN,

Président de EDS

