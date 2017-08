L’apurement de la dette des fournisseurs de l’Etat de Côte d’Ivoire est en cours d’exécution (Gon Coulibaly)

Afin de relancer la consommation et l’investissement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME), le gouvernement a annoncé l’apurement de la dette des fournisseurs de l’Etat.

Selon le communiqué du conseil des ministres de mercredi, le président de la République a donné des instructions en vue de l’apurement de la dette des fournisseurs de l’Etat. « En application de cette instruction, les services du ministère de l’Economie et des Finances ont procédé au paiement des factures de l’Etat sur toute l’étendue du territoire, selon notamment le critère d’impact sur le plus grand nombre de fournisseurs et le principe d’antériorité de la dépense », ajoute le communiqué.

AIP

