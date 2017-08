Tirs, situation sociopolitique: La femme de Bédié appelle à prier pour la Côte-d’Ivoire

Christine Amani, présidente nationale de l’Association féminine de l’Eglise Cma de Côte d’Ivoire (Afecmaci), a exprimé sa gratitude à la marraine pour son soutien inestimable.

Tirs, situation sociopolitique: L’appel d’Henriette Bédié à prier pour la paix en Côte d’Ivoire

Henriette Bédié, épouse du président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, marraine du camp de formation de l’Association féminine de l’Eglise Cma de Côte d’Ivoire (Afecmaci), du 22 au 30 juillet à Yamoussoukro, a lancé un appel à prier pour la paix en Côte d’Ivoire.

Son exhortation a été lue par son représentant, Ehouman Bernard. «Levez-vous comme Déborah pour une vraie paix en Côte d’Ivoire». S’inspirant de la bible, il dira que les femmes ont joué un rôle majeur dans l’histoire de l’humanité. A l’image de Déborah, Esther, Séphora. Pour elle, depuis le coup d’Etat militaire de 1999, le pays connaît malheureusement des mouvements d’humeur des militaires et une résurgence de la violence verbale entre acteurs politiques. Le temps est venu de rechercher la voie divine.

«Car dieu n’a pas de limite et a les vraies solutions. Priez sans cesse jusqu’à ce que la paix revienne définitivement dans notre pays et que des bénédictions surabondantes, comme le lait et le miel, coulent sur chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien ».

Pour sa part, Christine Amani, présidente nationale de l’Association féminine de l’Eglise Cma de Côte d’Ivoire (Afecmaci), a exprimé sa gratitude à la marraine pour son soutien inestimable.

Des thèmes liés au pardon, à la prière pour le pays ont été abordés.

