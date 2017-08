Côte d’Ivoire: Trois gangsters évadés de la prison de Gagnoa

« C’était la débandade »

Trois gangsters dont l’un au moins condamné à 20 ans de prison, selon une source policière, se sont évadés de la maison d’arrêt et de correction de Gagnoa, à moto, en couvrant leur fuite par des tirs nourris de kalachnikov, ce dimanche aux environs de midi. Les malfrats ont tenu en respect les gardes pénitentiaires, ont récupéré leur arme de guerre (kalachnikov) et un pistolet, arrachés une moto qui traînait dans la cour munie de la clef de contact, et ont quitté la cour de la prison, en tirant en l’air. « Ils étaient à trois sur la moto. L’un avait un pistolet et un autre tenait une kalach et tiraient en l’air », a confirmé un témoin de la scène, au niveau de la place ‘Laurent Gbagbo’.

