Pour ses 20 ans Magic system fait danser la Première Dame de Côte-d’Ivoire au son du Zouglou

La Première Dame, Dominique Ouattara aux côtés du mythique groupe de Zouglou

Les magiciens d’Anoumabo ont entamé le samedi 05 août 2017 une série de concert marquant leurs 20 ans de carrière musicale. Pour le top départ de ces célébrations, le groupe de zouglou a organisé un concert au Sofitel Hôtel Ivoire en présence de Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire, M. Amadou Gon Coulibaly, Première Ministre, M. Maurice Kouakou Bandama, Ministre de la Culture et de la Francophonie et de bien d’autres personnalités du gouvernement. Durant deux heures, les personnalités présentes et le public nombreux qui a effectué le déplacement pour immortaliser ces célébrations, ont vibré avec les chanteurs.

Un gaou à Paris, l’eau va manquer, magic on the air, 1er gaou et bien d’autres célèbres chansons du groupe ont permis au public de revisiter la riche discographie des quatre (04) garçons d’Anoumabo. C’est au total 22 chansons que le mythique groupe a servi à ses fans. Les décibels, les jeux de lumières et les chansons aussi entrainantes les unes que les autres ont permis aux magiciens de tenir le pari de faire de ces célébrations un moment unique et magique. A preuve, le public et les personnalités ne se sont pas empêchés d’esquisser des pas de danse.

Comme quoi, avec le Magic System, la magie est toujours au rendez-vous.

Commentaires Facebook

Commentaires