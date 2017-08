An 57 de la Côte-d’Ivoire: Ouattara d’accord avec plusieurs candidatures à la prochaine présidentielle de 2020

« Nous devons continuer à oeuvrer sans relâche pour la réconciliation nationale », a insisté Alassane Ouattara

AN 57/Alassane Ouattara: « Pour la prochaine présidentielle, tous pourront se porter candidat »

Dans son adresse à la nation, ce dimanche 6 août 2017, à l’occasion de la comémoration du 57ème anniversaire de la Côte d’Ivoire, le Président de la République Alassane Ouattara a invité les Ivoiriens, à la réflexion, à la culture de la paix et à la réconciliation nationale.

A propos de la situation politique marquée par des tensions exacerbées, le Président Ouattara a indiqué que les responsables politiques n’ont pas le droit d’entretenir une telle atmosphère. C’est d’ailleurs pourquoi, il dira: « Pour la prochaine présidentielle, tous pourront se porter candidat ».

Sur le plan sécuritaire, le Président ivoirien a reconnu que la situation a été difficile. « La Côte d’Ivoire est un grand pays qui a su se relever (…) Tous les voyant du pays sont au vert », a-t-il dit. Avant de souligner que dans les trois années à venir seront caractérisées par plus d’actions, davantage de croissance et de mieux être pour tous. « Nous devons continuer à oeuvrer sans relâche pour la réconciliation nationale », a-t-il insisté.

Discours intégral

Mesdames et Messieurs,

La Journée Nationale d’Excellence est devenue, pour la Nation, une tribune privilégiée

pour rendre, chaque année, un hommage mérité aux lauréats qui se sont distingués par

la qualité de leur travail.

C’est une cérémonie qui est désormais une tradition républicaine et à laquelle j’ai

toujours plaisir à prendre part.

Je voudrais donc, en cette heureuse occasion, vous saluer et vous remercier pour votre

présence au Palais de la Présidence de la République.

Excellences,

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

Notre pays continue sa marche vers le développement et la prospérité.

La Côte d’Ivoire joue, désormais, un rôle important au sein de la communauté

internationale, comme en témoigne notre élection en juin 2017 au Conseil de Sécurité

des Nations Unies, pour la période 2018-2019.

Notre plus grande ambition est de hisser la Côte d’Ivoire au rang des pays émergents à

l’horizon 2020.

Dans cette perspective, nos efforts individuels et collectifs, nos intelligences et nos

forces sont nécessaires autour des valeurs cardinales de travail, de persévérance, de

courage et de recherche de l’Excellence.

La célébration de l’Excellence devant la Nation tout entière, vise à mettre en exergue

les ivoiriennes et les ivoiriens qui, par leurs performances, sont des modèles pour les

générations actuelles et futures.

Dans un monde en perpétuelle mutation, notre société et notre jeunesse ont besoin de

repères. L’Excellence doit donc constituer une valeur de référence sans cesse exaltée.

Les soixante-quatorze (74) lauréats et lauréates qui sont à l’honneur aujourd’hui,

représentent les citoyens et les citoyennes de la Côte d’Ivoire nouvelle à laquelle nous

aspirons tous.

Excellences,

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, à présent, féliciter Monsieur le Premier Ministre, Président du Comité

National du Prix d’Excellence, pour avoir conduit avec efficacité le processus de

sélection des lauréats de l’édition 2017, après les éditions précédentes organisées par le

Vice-Président de la République, Monsieur Daniel Kablan DUNCAN.

Monsieur le Premier Ministre,

Je voudrais aussi saluer votre action à la tête du Gouvernement. En effet, malgré une

conjoncture particulièrement difficile, vous avez su relever de nombreux défis,

notamment le succès de l’Eurobond 2017, confirmant la confiance des acteurs

financiers internationaux dans notre pays.

Notre pays continue ainsi d’attirer de nombreux investisseurs nationaux et

internationaux qui contribuent à rendre le secteur privé encore plus dynamique en vue

de renforcer son rôle de principal moteur de la croissance.

Chères lauréates, chers lauréats ;

Grâce à votre ardeur au travail, votre sens élevé de l’Etat, votre conscience

professionnelle et votre persévérance, vous êtes, aujourd’hui, les Champions que la

Nation célèbre !

Les multiples obstacles qui jalonnent la vie professionnelle au quotidien, ne vous ont

pas empêchés de démontrer que le travail et la recherche de l’Excellence viennent

toujours à bout des difficultés rencontrées.

Je vous félicite pour vos efforts qui font de vous, de fiers artisans du développement de

notre beau pays.

Votre responsabilité est désormais grande, car vous devez demeurer de véritables

modèles pour susciter une saine émulation et semer les graines de l’Excellence.

Le Prix National d’Excellence que vous recevez aujourd’hui, est une exhortation à

persévérer dans la quête du mérite et du travail bien fait. Dans cette perspective, l’Etat

est disposé à vous accompagner.

Excellences,

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

A la faveur de la Journée Nationale de l’Excellence, je voudrais appeler tous nos

compatriotes à apporter leur contribution à l’effort de construction d’une Côte d’Ivoire

moderne, dont les premiers sillons ont été tracés par le Président Félix HOUPHOUËTBOIGNY et ses illustres compagnons.

Notre ambition commune de bâtir une Côte d’Ivoire prospère, dans la paix, l’union, la

discipline et le travail, doit être portée par des hommes et des femmes modèles.

Vive le Prix National d’Excellence !

Vive la Côte d’Ivoire !

Je vous remercie

