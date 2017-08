Lu pour vous

Samedi 5 août « Des nouvelles de AWA EHOURA par Elle- même »

Les faits : un certain Fernand Dinde Agbo se faisant passer pour un Frere Et Un ami depuis 2011 s est introduit chez Ma soeur et a rendu public photos Et causeries supposées être un témoignage des bienfaits de Dieu . La famille Ehoura lui pardonne.

