CÃ´te d’Ivoire: Â«Ceux qui ont des oreilles pour entendre ont entendu OuattaraÂ» (porte-parole du RDR)

Deux discours prononcés ce long week-end, à l’occasion du 57ème anniversaire de l’indépendance de notre pays méritent qu’on s’y attarde. Le premier est celui de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire. Le deuxième est celui de la Grande Chancelière, Mme Henriette DAGRI DIABATE.

1. Le discours de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, le Président de la République de Côte d’Ivoire

Son discours qui fait partie des traditions de la République (prononcé à la veille de la Fête commémorative de l’indépendance) est clair et limpide comme de l’eau de roche.

Il a parlé sans ambages. Tout en déplorant les comportements et agissements inappropriés de nos forces en charge d’assurer la sécurité des ivoiriens et l’intégrité du territoire national, il a démontré une fois de plus sa détermination à renforcer la sécurité et la paix dans notre pays.

Il a exigé une discipline sans failles de nos hommes en arme. Il a aussi insisté sur l’obligation de dialogue qui s’impose à toutes les composantes de la société ivoirienne : société civile, syndicats et hommes politiques de tous bords.

Enfin, il nous a tous exhorté à œuvrer pour le bien-être de nos populations et de mettre en sourdine nos ambitions politiques de positionnement pour 2020. Sur ce dernier point, le Président de la République est plus que clair et limpide. Tous ceux qui ont des ambitions pour 2020 ne doivent pas perturber la vie sociale et l’excellent travail actuellement réalisé par le Gouvernement pour le bonheur des ivoiriens. Le disant, nous comprenons que la marche vers l’émergence ne doit pas être empoisonnée par les débats prématurés concernant 2020. Car pour lui, les ambitions seront gérées dans un cadre démocratique prévu par notre loi suprême, la constitution.

À notre avis, son message devrait être entendu et compris par tous. Tous ceux qui ont des oreilles pour entendre ont entendu.

1. Le discours de la Grande Chancelière, Madame Henriette DAGRI DIABATE

Son discours au moment de distinguer ceux qui ont mérité de la Nation (cérémonie de décoration) nous a émerveillé. Elle est allée au-delà des félicitations adressées généralement aux récipiendaires. Elle a interpellé toute la société et la classe politique ivoirienne dans son ensemble sur l’obligation que nous avons de préserver l’essentiel. Cet essentiel est résumé dans notre devise nationale : UNION – DISCIPLINE – TRAVAIL.

Elle nous a rappelé que chaque fois que nous les ivoiriens sommes DÉSUNIS INDISCIPLINÉS ET FAINEANTS (PAS TRAVAILLEURS) notre pays traverse des crises graves. La dernière crise avec ses milliers de morts en est la parfaite illustration. Une fois de plus, nous disons que ceux qui ont des oreilles pour entendre ont entendu.

Que nous tous, convaincus par ces deux discours ou négateurs patentés des évidences, ouvrions enfin nos yeux et intégrions en nous et dans nos subconscients individuels ou collectifs ces belles leçons et ces conseils.

Merci Monsieur le Président de la République et Merci à la Grande Chancelière pour ces messages pleins de sagesse et d’espoir.

Joël NGUESSAN

Secrétaire Général Adjoint du RDR chargé de la Communication, Porte-Parole.

