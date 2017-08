Côte d’Ivoire: « Une indépendance toujours à conquérir et une Nation à construire », par Mamadou Koulibaly

Chère Ivoirienne, cher Ivoirien,

Nous sommes le 7 août 2017. En Côte d’Ivoire, c’est la journée nationale de célébration des servitudes du Pacte colonial et de commémoration du transfert de compétence de la gestion directe du Gouverneur général du territoire à la gestion indirecte locale, comme cela est inscrit dans l’article 78 de la constitution française de 1958.

57 ans plus tard, maintenant que nous comprenons le sens des mots, il ne manque que le courage pour dire officiellement qu’il pourrait s’agir d’une fête nationale, et non de la fête de l’indépendance. La fête d’indépendance est une fête nationale, si la Nation existe, mais le contraire n’est pas vrai. Toute fête nationale n’est pas fête d’indépendance et d’indépendants.

En Côte d’Ivoire, l’indépendance est encore enchaînée dans son cachot, attendant cette génération audacieuse qui la sortira des fers et qui sera enfin et définitivement convaincue que l’aide publique au développement n’est qu’un puissant baume qui donne l’illusion du dédommagement contre l’indignation de l’absence d’indépendance et le chagrin des dépendants.

Les populations africaines, traumatisées après des siècles de conditionnement violent, n’arrivent plus à croire que dans la vie, le bien l’emporte toujours sur le mal et que la justice l’emporte toujours sur le pouvoir. Aujourd’hui, beaucoup sont prompts à accepter toutes sortes de réponses, n’importe quelle réponse. Pour elles, le noble équivaut à l’ignoble, l’indigne est pareil que le digne, l’injuste est juste, le futur est égal au passé. Le clan est l’univers, la faiblesse est une force, le mensonge une vérité, la pauvreté une richesse, la misère une prospérité, la lâcheté une juste appréciation de la réalité. «L’enfer, c’est les autres», disait Jean-Paul Sartre. En Côte d’Ivoire, 57 ans après le transfert fictif de compétence, nous sommes notre propre enfer.

Bonne journée fériée à toutes et à tous mes compatriotes. Puissions-nous la mettre à profit pour réfléchir à notre capacité à redresser notre sens du jugement altéré, et pour méditer sur notre volonté de conquérir l’indépendance, de vivre et savoir vivre ensemble et de construire, enfin, une Nation.

Abidjan, le 7 août 2017

Prof. Mamadou Koulibaly

Président de LIDER

Liberté et Démocratie pour la République

