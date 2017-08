Côte-d’Ivoire: « Il faudrait que les Ivoiriens soient unis », affirme Kandia Camara

An 57

Kandia Camara (ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle) : « Il faudrait que les Ivoiriens soient unis « .

« Ce sont des sentiments de joie et de fierté de voir les Ivoiriens rassemblés dans le cadre de cette commémoration de ce 57e anniversaire de l’indépendance de notre beau pays, dans la paix. Cela est formidable. Je pense que ce dont on a besoin pour aller à l’émergence, c’est effectivement cela. Il faudrait que les Ivoiriens soient unis, qu’ils unissent leurs forces, leurs intelligences, leurs énergies pour bâtir ce beau pays. Je voudrais exhorter l’ensemble des Ivoiriens à poursuivre dans cette voie. Parce que c’est la voie de la réussite de la Côte d’Ivoire…Je voudrais aussi remercier le Président de la République et saluer son discours de dimanche soir. C’est un grand discours. Il a parlé de cohésion, d’unité et surtout d’espérance et d’espoir. Et dans un langage de vérité, il a dit que nous devons travailler dans la discipline et la paix. La Grande chancelière vient de nous exhorter à continuer de vivre ensemble, aujourd’hui, demain, en 2020 et au-delà de 2020. Je pense que c’est cela le sens profond de son message et je suis d’avis avec elle pour dire que 2020 ne doit pas être une finalité pour la Côte d’Ivoire. Au contraire, 2020 est le départ de la Côte d’Ivoire émergente ».

Djaha Jean (député-maire de Grand-Lahou, officier de l’ordre du mérite) :

« J’éprouve des sentiments de fierté ».

« J’éprouve des sentiments de fierté d’appartenir à ce beau pays, la Côte d’Ivoire, mais aussi un sentiment de devoir, parce que je perçois cette distinction comme un appel au devoir. Je profite de l’occasion pour dire merci au Chef de l’Etat d’avoir pensé à moi et de m’avoir élevé à ce niveau. Je voudrais aussi rendre hommage au Président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, pour avoir bâti ce grand pays. Et je souhaite plein succès à la gouvernance du Président Alassane Ouattara pour le bonheur des Ivoiriens mais aussi pour permettre à la jeunesse d’avoir un bel avenir. Je voudrais aussi dédier cette décoration à mes parents de Grand-Lahou ».

