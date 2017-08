Côte-d’Ivoire: Le message émouvant de Murielle Ahouré après sa 4e place à ses fans et à Ta Lou

Lu pour vous

J’ai le coeur lourd et peiné mais par amour pour mon Pays et pour tous ceux qui me soutiennent depuis le début de cette aventure il me fallait surmonter des obstacles et non des moindres pour être là où je suis. Cette année terrible avec le décès de mon Père qui continue de me déchirer et que je n’arrive toujours pas à faire mon deuil est une année noire. Puisse Dieu lui accorder le repos éternel et à veiller sur nous de là où il est.

Au moment où je termine ma saison et retourne me reposer l’esprit, je souhaite remercier tout le monde pour vos prières et votre soutien indéfectible!

Un GRAND merci à mon extraordinaire Coach Allan Powell et à Camelita Jeter pour leur assistance et leurs conseils durant ces championnats. C’est grace à vous que j’ai pu finir au pied du podium, il y’a 3 semaines on pensais pas que ça serait possible. Nous nous sommes battus jusqu’à la fin et pour ça je vous dit INFINIMENT MERCI!

Felicitations et un GRAND bravo aussi à toi MaJo pour cette brillante course!

Gros gros bisou à tous et à très bientôt.

Murielle Ahouré

