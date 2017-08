Crise au Rpp en Côte d’Ivoire – Les coordinations de la Nawa pas concernées par le congrès de Gnonzié

Les coordinations du RPP de la région de la Nawa se sont donné rendez-vous le samedi 5 Aout 2017 au quartier DJESSOU LOUBO de SOUBRE pour faire une déclaration relativement à leur adhésion à la plateforme politique Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS).

L’honneur est revenu au président du Forum National pour la Paix et la Prospérité (FNPP-CI), un mouvement pro-GBAGBO du RPP, Monsieur BOHUI Aristide Onépko, d’entretenir l’assemblée sur les motivations réelles de cette rencontre. « Nous sommes venus avoir cette rencontre pour dire aux militants du RPP qu’il y a désormais une nouvelle orientation(…) que nous voulons pour eux. C’est en cela que nous déclarons et apportons notre soutien sans faille, ici et maintenant à EDS et à son président, le premier vice-président du RPP, le professeur Georges Armand OUEGNIN(…) C’est tout l’intérêt de cette rencontre » a-t-il fait savoir avant de renchérir : « Nous voulons aider à l’implantation de EDS sur l’ensemble du territoire afin de lui permettre de mener à bien sa mission sur le terrain et d’atteindre ses objectifs de réconciliation nationale vraie et de démocratie en Côte d’Ivoire »Il avait à ses côtés les coordinateurs RPP de la NAWA(KLE MULLER),de OURAGAHIO(BABLI JUSTIN),de SOUBRE commune(MABO FERNAND),de MEAGUI(TAGNON),de GRAND-ZATTRY(OBLA JONAS),de GALEBRE(GBAZERE ALBERT)et de DIGNANGO(SOUKOU CELESTIN),en plus d’une trentaine de responsables.

BOHUI ARISTIDE a par ailleurs signalé que la grande majorité des militants et des cadres du RPP ne se sentent pas concernés par le congrès prochain du RPP, non sans ajouter que le président fondateur du RPP n’est pas forcement avec GNONZIE.

