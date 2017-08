Écrivain engagé et homme politique: Des universitaires de Côte-d’Ivoire et de la diaspora célèbrent Bernard Dadié

Par Connectionivoirienne

Des universitaires et des ivoiriens vivant aux Etats-Unis ont été reçus dimanche au domicile de Bernard B. Dadié à la cité des arts. Les premiers conduits par le professeur Gnaléga président de la fondation Dadié sont porteurs d’un projet de livre sur la vie et les actions de l’écrivain Dadié. Ce livre bientôt disponible est un condensé de contributions d’enseignants d’universités sur des thématiques variées retraçant la vie de l’homme.

Les seconds amenés par Marc Papé, un ivoirien vivant dans le Maryland aux Etats-Unis où il enseigne dans une université, sont venus s’associer à l’élan de célébration internationale du centenaire de Bernard Dadié. Avec Dadié Loh, un autre jeune ivoirien vivant aux Etats-Unis, Marc Papé est venu apporter le message de reconnaissance et de soutien du Comité d’action pour la Côte d’Ivoire (Caci). Un mouvement de patriotes ivoiriens vivant au pays de l’oncle Sam. Ils ont remis à l’écrivain représenté par des membres de sa famille, un prix spécial et des attributs composés d’une serviette « Gbagbo », deux tee-shirts et une culotte aux couleurs de la Côte d’Ivoire. Ils ont également remis une enveloppe de 100 mille FCFA en guise de gâteau d’anniversaire.

S’adressant à la presse à la fin de la cérémonie, le professeur Papé a expliqué le sens de cette distinction en ces termes : « Depuis qu’il a eu ses 100 ans, il y a un élan international de célébration autour de sa personne et la diaspora ivoirienne aux Etats-Unis était un peu en marge de cette célébration or nous devons être parmi ceux qui célèbrent leurs héros nationaux. C’est pourquoi nous avons organisé cette cérémonie pour célébrer la vie et l’œuvre de celui que nous appelons notre ancêtre vivant. Nous célébrons son œuvre dans sa généralité, qu’elle soit littéraire, qu’elle soit politique. Nous célébrons ses actes, son engagement politique marqué par son insistance sur la souveraineté nationale. Les cadeaux que nous avons remis sont d’ailleurs symboliques pour saluer son action politique. Dadié représente pour nous ce que j’appellerais le père fondateur. En lui nous célébrons les membres du panthéon ivoirien. Quand on est ivoirien de l’extérieur, Dadié est une fierté. Ses œuvres sont lues par des américains, des français, des anglais etc. Notre devoir est de magnifier l’œuvre de Dadié au-delà des frontières ivoiriennes. »

Notons que le Comité d’action pour la Côte d’Ivoire (Caci) a également octroyé un prix à notre confrère Germain Séhoué, journaliste à « Le Temps » pour son engagement politique à travers sa plume.

Le Caci entend contribuer au rayonnement de la Côte d’Ivoire. Il soutient la lutte des patriotes ivoiriens et prône la souveraineté de la Côte d’Ivoire. Son secrétaire aux affaires extérieures Dadié Loh au cours de son séjour à Abidjan vient de rencontrer la députée Yasmina Ouégnin à qui il a transmis le soutien du Caci pour sa détermination en faveur de la Côte d’Ivoire.

