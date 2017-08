Des hommes de Dieu en Côte-d’Ivoire accusés d’être au service de satan

Une grande conférence sous le thème Jésus de Nazareth, Kacou Philippe qui est le sauveur de l’humanité aujourd’hui fut organisée le samedi 05 Aout dernier dans l’enceinte des foyers des jeunes de la mairie annexe de Locodjro, dans la commune d’Attécoubé. Cette initiative des disciples du Prophète Messager Kacou Philippe a pour but de mieux faire connaitre la vision prophétique de leur Guide à travers son message qui est le Cri de Minuit.

Au cours de ce débat d’échanges de plus de trois heures de temps, le conférencier du jour l’Apôtre Aman Martin a indiqué que « le cri de minuit » est un message prophétique que Dieu a donné à l’humanité au travers d’un prophète africain. Deux grands signes ressortent de cette vision prophétique. Dans un premier temps le symbole Cri qui signifie message selon « Esaïe 40v3 » et dans un second temps le mot Minuit qui veut dire que ce prophète messager aura la peau noire.

Ainsi, comme tous les Prophètes de la Bible, en Avril 1993, un homme qui n’a jamais été dans une quelconque église reçoit, en vision, la visitation d’un Ange qui le commissionne pour un message destiné à toute la terre en accomplissement du ministère de Mathieu 25V6 et d’Apocalypse 12V14. Le premier but de ce message est « ……afin que quiconque croit ait la vie éternelle »

A ce titre, le conférencier Apôtre Aman Martin a indiqué que le conseil mondial des églises, le conseil œcuménique des églises, les associations, fédérations et confédérations des églises, le bouddhisme, le mahikari, l’islam et autres formes de cultes religieux ne sont outre que des filets de Satan pour envoyer les gens en enfer, et que les esprits qui agissent en ces lieux ne sont que des démons de séduction. Ce sont les mêmes démons qui étaient dans les rivières, marigots, masques, poro, vaudou etc.

Selon lui, les célèbres hommes religieux tels que Morris Cerullo, Yvan Castanou, Dion Robert, Makosso Camille, Kacou Sévérin, Reinhard Bonkey, le Pape Jean Paul II etc. sont des magiciens, devins, astres errants au service de Satan pour séduire les habitants de la terre, ceux dont les noms n’ont pas été écrits dans le livre de vie de l’Agneau avant la fondation du monde. Car, la théologie est une science qui tire sa source de l’enfer. On ne peut ni étudier Dieu, ni étudier sa Parole. C’est Dieu lui-même qui révèle sa parole ou qui se révèle à qui il veut.

Pour finir, l’Apôtre Aman Martin a promis tenir plusieurs conférences de ce genre dans la ville d’Abidjan, mais aussi à l’intérieur du pays. Par conséquent, il met au défi tous ces leaders religieux qu’il a pu citer de venir, sur la base de la Parole lui prouver le contraire.

David Gogbé, correspondance particulière

