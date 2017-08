L’Université de Bouaké en Côte-d’Ivoire remporte un 2e Prix national d’Excellence du meilleur nnseignant-chercheur

Prix National d’Excellence du Meilleur Enseignant-Chercheur

L’Université Alassane OUATTARA, Lauréate pour la 2ème fois consécutive

Le Professeur BAH Henri, Enseignant-chercheur à l’Université Alassane Ouattara à Bouaké, est le lauréat de la 5ème Edition du Prix du Meilleur Enseignant-Chercheur de Côte d’Ivoire. L’étudiante BABALOLA Natacha Amopé Affoua de cette même Université est lauréate du Prix du Meilleur étudiant de Côte d’Ivoire. Ils ont reçu cette distinction le 04 août 2017, au Palais de la Présidence au Plateau, lors de la célébration de la 5ème édition de la Journée nationale d’Excellence, présidée par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara.

En 2016, déjà le Professeur Francis AKINDES, Enseignant-chercheur de cette même Institution decrochait le Prix du Meilleur Enseignant-Chercheur de Côte d’Ivoire.

Ce prix d’excellence est une grande fierté pour le président de cette Université, le Professeur Lazare POAME qui a réussi, par la culture de la qualité, un positionnement honorable de son Institution dans la dynamique de l’excellence.

Pour choisir le Professeur BAH Henri, le Comité National de la Journée Nationale de l’Excellence présidé par le Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Chef du Gouvernement, a validé les travaux du Comité technique chargé de l’examen des rapports de sélection.

Selon les motivations du choix de ce comité, depuis son recrutement en 2002 comme Assistant, M. Henri BAH a gravi, sans discontinuer, les différents grades universitaires. Professeur titulaire de philosophie depuis 2013, son parcours et ses qualités professionnelles sont reconnus tant au plan national qu’international par plusieurs institutions scientifiques et politiques. Le Comité technique chargé de l’examen des rapports de sélection estime qu’en dehors de son Université, le Professeur BAH Henri, dispense des enseignements de Philosophie politique et de Philosophie des droits de l’Homme à l’Université de Lomé (TOGO) et à l’Université d’Abomey Calavi (BENIN) et y encadre des thèses. Auteur d’une vingtaine d’articles scientifiques publiés dans des revues de référence aussi bien à l’étranger qu’en Côte d’Ivoire, il est également contributeur dans de nombreux ouvrages collectifs. Il jouit d’une riche expérience en matière d’analyse sociale et politique, de démocratie, des questions humanitaires et des droits de l’Homme. En 2016, le lauréat a été récompensé pour la qualité de ses travaux scientifiques, à travers le Prix du plus jeune Professeur Titulaire de l’Université Alassane OUATTARA.

A l’Université Alassane Ouattara, la quête de l’excellence est la chose la mieux partagée. Les Comités consultatifs interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur, en abrégé CAMES, ont d’ailleurs reconnu cette dynamique d’excellence en juillet 2017.

En parcourant le cahier des palmarès des examens et concours du CAMES, l’on peut y lire : cent pour cent (100%) au CTS des Sciences de Gestion ; cent pour cent (100%) au CTS des Sciences juridiques ; cent pour cent (100%) au CTS Lettres et Sciences Humaines.

Ces résultats qui honorent à la fois l’Institution et le nom qu’elle porte, l’Université Alassane Ouattara peut se targuer d’être aujourd’hui une Université qui a fait de l’excellence son crédo et s’inscrit dans la vision du Professeur BAKAYOKO Ly Ramata, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Rappelons que cette Université, qui fait la fierté de la Côte d’Ivoire, est dirigée par le Professeur Lazare POAME, premier Africain noir élu à l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, Titulaire indiqué de la Chaire UNESCO de Bioéthique pour l’ensemble du monde francophone. En 2016 déjà, cette Institution célébrait le taux de réussite de cent pour cent (100%) obtenu, pour la quatrième fois consécutive, au concours d’Agrégation de Médecine ainsi que ses 171 Maîtres-Assistants, 71 Maîtres de Conférences et 47 Professeurs Titulaires pour les prouesses réalisées au CAMES.

Commentaires Facebook

Commentaires