Le démarrage des travaux lourds du Métro d’Abidjan, devant relier la ville d’Ayama au nord d’Abidjan à celle de Port-Bouët dans le sud de la capitale économique ivoirienne, est prévu en « novembre » 2017, a-t-on appris mardi auprès d’une source proche du dossier.

Suite au bouclage du financement, le chef de l’État ivoirien Alassane Ouattara, a pris un décret portant libération des emprises de la première ligne du métro d’Abidjan. Et ce, en prévision de la construction de ce train urbain.

Selon un récent décret, le démarrage des travaux lourds est prévu en « novembre » 2017, a indiqué cette source. Le projet devrait permettre de transporter quelque 300.000 citadins par jour sur une distance de 37,9 km d’Anyama vers Port-Bouët, une cité balnéaire.

Le financement du Métro d’Abidjan a été bouclé grâce à un appui de la France. Le coût de cette ligne ferroviaire est de 1,4 milliard d’euros soit 918,33 milliards Fcfa. Dans le cadre de l’exécution du projet, le Premier ministre ivoirien avait reçu une mission interministérielle française les 12 et 13 juillet, à Abidjan.

La France a accordé à l’Etat de Côte d’Ivoire 1.394 milliards de Fcfa sur la période 2017-2020. Sur cet appui financier, un peu plus des deux tiers, soit 918,33 milliards Fcfa devraient permettre de couvrir l’engagement total pour cette infrastructure ferroviaire.

La mise en oeuvre du premier tronçon du train urbain de la mégalopole ivoirienne a été plusieurs fois reportée pour défaut de financement. Cette question était au centre d’un désaccord entre le consortium Star (Société abidjanaise de transport sur rail) et l’Etat ivoirien.

Le projet a été discuté entre le chef de l’État ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français le 11 juin dernier à l’Élysée. Le financement du métro d’Abidjan est l’un des premiers actes forts de coopération entre Paris et Abidjan depuis l’élection de Macron à la présidence française.

Le Métro d’Abidjan est un réseau ferroviaire de transport urbain qui desservira l’agglomération d’Abidjan comprenant quelque 5 millions d’habitants. Son entrée en service est prévue en 2019.

