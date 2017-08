Touré Ahmed Bouah chez, Amadou Gon Coulibaly pour parler d’Akwaba City

Le PDG de Sophia S.A M. Touré Ahmed Bouah a été reçu ce mercredi 9 août 2017 par le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly à la Primature. Pendant deux heures d’horloge, les deux hommes ont échangé sur le projet « Akwaba City » ou ville nouvelle qui sera réalisé sur l’axe Abidjan-Anyama au nord de la capitale économique ivoirienne.

La forte croissance démographique de la seule ville d’Abidjan (6 millions d’habitants) soit 40% de la population urbaine du pays, a amené le gouvernement à consentir plus d’efforts dans l’investissement immobilier afin de garantir à chaque résident, un toit. Des logements sociaux modernes mais aussi des hauts standings ont vu la naissance de nouveaux quartiers à Abidjan, sur axe Abidjan-Bassam ou encore l’axe Abidjan-Bingerville. Toutefois, des maisons poussent sans que souvent la totalité des infrastructures urbaines n’y soient affectées. Ajouté au manque de terrains urbains (viabilisés), les habitants sont parfois pris aux pièges des inondations et autres catastrophes naturelles. C’est pour corriger ce dysfonctionnement que la Côte d’Ivoire a décidé depuis peu de relancer la réforme urbanistique en respectant les exigences de la charte d’Athènes qui veut qu’une ville prenne en compte, aussi bien le logement que les services, la circulation ou encore l’écologie. Ainsi, l’axe Abidjan-Anyama au nord d’Abidjan a été choisi pour bâtir cette ville modèle, nouvelle, moderne et intelligente dénommée : Akwaba City.

Ce nouveau pole urbain qui viendra dépasser les performances d’Abidjan déjà classée ville africaine la mieux urbanisée, sera bâti sur une superficie de 14.500 ha.

L’État ivoirien ne souhaite pas porter seul ce vaste projet qui comprend, l’aménagement foncier (viabilisation des terrains nus), la réalisation d’infrastructures marchandes et les infrastructures de soutien à l’économie que l’État lui-même ambitionne de réaliser dans le périmètre du projet Akwaba City. Les deux premiers volets du projet étant octroyés à la société Sophia S.A et à la Mairie d’Anyama. Cette future ville « intelligente » et « écologique » devrait accueillir d’ici 2030, plus de six millions d’habitants avec la mise à disponibilité des lots viabilisés dès 2020-2021 selon le PDG, de Sophia S.A.

C’est pour informer le chef du gouvernement de l’avancement des travaux d’aménagement foncier et du programme d’exécution du projet « AkwabaCity » proprement dit que Touré Ahmed Bouah, Pdg de la la société Sophia S.A représentée avec laquelle l’État de Côte d’Ivoire a signé une convention de concession d’Aménagement foncier le 22 décembre 2016 portant sur 12.000 ha (8.018 ha mis à la disposition de Sophia S.A par le Consortium Touré Ahmed Boua-Détenteurs des droits coutumiers-Chefferies y compris ) et inclus dans les 14.500 ha réservés pour le pole urbain, a rencontré le chef du gouvernement.

Profitant de l’occasion M. Touré Ahmed Bouah a invité le premier ministre et son gouvernement à la cérémonie d’inauguration du siège social de Sophia S.A, sis au II Plateaux, qui aura lieu le 29 août 2017, suivie d’une visite guidée sur le site du projet dans la commune d’Anyama.

Philippe Kouhon

