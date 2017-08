Les meilleurs élèves de Côte-d’Ivoire visitent le Palais présidentiel, Ouattara joue le guide

Les meilleurs élèves de Côte d’Ivoire visitent le Palais de la Présidence de la République

NOTE D’INFORMATION N° 1246 du 10 AOÛT 2017

Une délégation composée des 51 meilleurs élèves de Côte d’Ivoire, retenus au terme de l’année académique 2016-2017, a pris part à une visite guidée du Palais de la Présidence de la République, ce jeudi 10 août 2017.

A ces élèves, ont été associés les établissements d’excellence de notre pays ainsi que les trois (3) élèves ayant obtenu des médailles à l’issue des dernières Olympiades de Mathématiques qui ont eu lieu au Maroc.

La Directrice de la Communication de la Présidence de la République, Mme Masséré TOURE-KONE, a situé les enjeux de cette visite en indiquant qu’elle vise à saluer le mérite de ces élèves et à susciter, à leur niveau, une saine émulation, afin qu’ils intègrent en eux les valeurs de travail et d’abnégation ; toutes choses qui peuvent conduire vers des sommets.

La visite proprement dite, sous la conduite du Directeur des Affaires Administratives et du Patrimoine de la Présidence de la République, a permis aux visiteurs du jour de découvrir successivement, le Petit Palais (salle d’audiences du Président, salle à manger) ; la Salle des Pas perdus ; le Jardin du Palais; le Grand Palais (salle du Conseil des Ministres, salle Mosaïque, salle des Ambassadeurs, bureau du Président de la République et bureau du Vice-Président de la République). Recevant ensuite la délégation d’élèves et d’encadreurs dans son bureau, le Président Alassane OUATTARA a exprimé sa joie d’accueillir ces 26 jeunes filles et ces 25 jeunes gens et les a félicités pour la qualité de leur travail ; tout en leur demandant de persévérer dans l’effort.

Il a ajouté que le Palais de la Présidence de la République, inauguré en 1962, a été bâti par le premier Président de la République de Côte d’Ivoire, feu Félix HOUPHOUËT-BOIGNY ; lequel, a-t-il souligné, a également donné l’indépendance à notre pays, l’a construit, en a fait un pays moderne, modèle, et a œuvré toute sa vie pour que la Côte d’Ivoire soit une et indivisible.

Le Chef de l’Etat a profité de l’occasion pour présenter les différents compartiments et quelques symboles de son bureau. Il a aussi présenté la vocation de certaines grandes salles du Palais, notamment la salle Mosaïque où se tiennent les points de presse au terme des Conseils des Ministres ainsi que les réunions du Conseil National de Sécurité (CNS) ou des Conseils présidentiels. Au terme de sa présentation, le Président de la République a répondu à quelques questions et préoccupations de ses visiteurs qui ont ensuite rendu une visite de courtoisie au Vice-Président de la République.

La visite a pris fin par une photo de famille en compagnie du Président de la République, du Vice-Président de la République, des membres du Cabinet présidentiel et de la Ministre de l’Education Nationale. Un cocktail a été offert par le Chef de l’Etat aux élèves et à leurs encadreurs.

Commentaires Facebook

Commentaires